Nekateri Petrolovi servisi tudi danes brez goriva

Na enem od Petrolovih bencinskih servisov v središču Ljubljane so bile danes sredi dneva vse točilne ročke odete v rumeno, kar pomeni da ni bilo mogoče kupiti nobenega od pogonskih goriv. Na drugem bencinskem servisu največjega naftnega trgovca pri nas pa ni bilo na voljo le 100-oktanskega bencina, ostalega goriva je bilo dovolj. O pomanjkanju določenih vrst goriv so nam bralci sporočali tudi iz nekaterih drugih krajev po Sloveniji, pa tudi da prihajajo cisterne, ki dostavljajo gorivo.

Vlada je že konec tedna sprejela nekatere ukrepe za zagotovitev oskrbe z naftnimi derivati v Sloveniji. Skladno s tem je na ministrstvu za obrambo danes potekal sestanek državnega sekretarja na Boštjana Pavlina, predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška in državne sekretarke na ministrstvu za kmetijstvo Maše Žagar, na katerem so pozvali Petrol, da nemudoma in v potrebnem obsegu ponovno zagotovi gorivo za kmetijsko dejavnost.