Nekdanji šef Nissana pobegnil v Libanon

Ghosnov dom v Bejrutu. FOTO: Anwar Amro/Afp

Nekdanji prvi mož avtomobilskega proizvajalca Nissanje pobegnil v Libanon. Ghosna je na Japonskem čakalo sojenje zaradi domnevnih finančnih goljufij, poroča BBC. Poslovnež odhoda v Libanon sicer ni opisal kot pobeg, pač pa pojasnil, da se je s tem izognil »nepravičnemu in politično obarvanemu pregonu«. Zanika kakršne koli nepravilnosti pri poslovanju z Nissanom Kako mu je uspelo zapustiti Japonsko, še ni jasno, saj so mu potovanja čez mejo prepovedali. Ghosn, »težak« približno 120 milijonov dolarjev (107 milijonov evrov), je bil do aretacije novembra lani ena najbolj uglednih in vplivnih oseb v avtomobilski industriji. Primer je pritegnil pozornost vse svetovne javnosti, poleg tega so po razkritju na Japonskem močno poostrili nadzor nad delovanjem pravosodja.65-letnik se je rodil v Braziliji staršem libanonskega porekla in odrasel v Bejrutu, preden je odpotoval na šolanje v Francijo. Ima francoski, brazilski in libanonski potni list. Njegov odvetnikje danes povedal, da ima pravna ekipa v hrambi še vedno vse tri potne liste. Libanon z Japonsko nima sklenjenega sporazuma o izročitvi. Ghosna so aprila izpustili na prostost , potem ko je plačal devet milijonov dolarjev (osem milijonov evrov) varščine . Pogoj za izpustitev je bil tudi, da ne sme potovati v tujino. Poslovnež je potrdil, da je odšel v eno od držav na Bližnjem vzhodu, ker ne želi biti več talec skorumpiranega japonskega pravosodnega sistema, ki zanika temeljne človekove pravice.»Nisem zbežal pred roko pravice, pač pa se izognil nepravičnemu in politično motiviranemu pregonu. Zdaj lahko končno prosto komuniciram z mediji,« je po poročanju BBC povedal Ghosn in potrdil, da se nahaja v Bejrutu. Njegova soprogaje junija letos dejala, da ju hočejo japonske oblasti ponižati in ustrahovati. Kako je lahko zbežal z Japonske , še ni jasno. Japonski mediji navajajo, da je najbrž uporabil ponarejen potni list z drugim imenom. Na sojenje je čakal pod strogimi varnostnimi pogoji, med drugim so mu omejili uporabo telefona in računalnika, poleg tega je bil doma pod video nadzorom. Potne liste je moral predati svoji odvetniški ekipi in moral sodišče vsakič posebej zaprositi za dovoljenje, če je želel od doma oditi za več kot dve noči.Carlos Ghosn je na Japonskem užival velik ugled, zato je bil padec strm in hud. Tri dni po aretaciji so ga pri Nissanu odpustili. V zaporu v Tokiu je preživel 108 dni. Tožilstvo mu očita, da je Nissanovemu distributerju v Omanu plačal več milijonov dolarjev. Nissan je medtem vložil tudi lastno kazensko ovadbo, ker naj bi Ghosn od podjetja v lasten žep pospravil visoke vsote denarja.