Nemci kupujejo Bio Separations

Ajdovska družba Bia Separations je dobila novega lastnika . Za 360 milijonov evrov jo je kupilo nemško podjetje Sartorius, eden vodilnih mednarodnih partnerjev biofarmacevtske industrije in raziskovalnega sektorja pri razvoju in proizvodnji zdravil. Posel morajo odobriti še regulatorji, prevzem pa naj bi bil končan do konca letošnjega leta.Družba Sartorius bo, kot so zapisali na spletni strani podjetja, del kupnine v višini 240 milijonov evrov plačala v gotovini, preostalih 120 milijonov evrov pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech, katere hčerinska družba naj bi postala Bia Separations.Ustanovitelj in direktor Bia Separationsje ob podpisu pogodbe o nakupu poudaril, da bo partnerstvo s Sartoriusom, ki ima globalno razvito prodajno in servisno mrežo, v prihodnjih letih pomembno prispevalo k rasti prodaje podjetja Bia Separations.iz Sartoriusa pa je poudaril, da se veselijo združiti moči z visoko usposobljeno ekipo podjetja Bia Separations, skupaj s katerim bodo še naprej investirali v inovacije in rast.Podjetje Sartorius iz nemškega Göttingena zaposluje približno 9000 ljudi, letno pa pridela približno 1,8 milijarde evrov prihodkov. Ajdovsko podjetje Bia Separations razvija monolitne tehnologije in proizvaja monolitne kromatografske kolone za proizvodnjo, čiščenje in analizo večjih bioloških molekul, kot so virusi, plazmidna DNK, eksosomi, protitelesa, bakteriofagi in večji proteini. Podjetje, ki se je leta 2016 po postopku prisilne poravnave izognilo stečaju, zaposluje približno 120 ljudi.