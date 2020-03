Nemčija na pomoč s finančno bazuko

Nemško gospodarstvo bi se lahko po najbolj črnem scenariju zaradi koronakrize skrčilo za kar 20 odstotkov, škode bi lahko bilo tudi do 730 milijard evrov, izginilo pa bi 1,4 milijona delovnih mest. Tako so izračunali v Inštitutu za ekonomske raziskave Ifo. Nemška vlada je zato že sprejela paket za pomoč gospodarstvu, vreden kar neverjetnih 1200 milijard evrov.



Napovedi Ifa so slabe, ne glede na to, kateri scenarij vzamemo kot bolj verjeten. Če bo gospodarstvo deloma stalo dva meseca, bo to pomenilo med 255 in 495 milijardami evrov škode in za med 7,2 in 11,2-odstotni padec BDP v letu 2020. Če bi se ukrepi podaljšali še v tretji mesec, pa bi to povzročilo med 354 in 729 milijard evrov stroškov, BDP pa bi se skrčil od deset do kar 20,6 odstotka. Vsak dodatni teden trajanja ukrepov, ki veljajo v državi trenutno, bo stroške zvišal za do skoraj 60 milijard evrov. »Stroški, ki jih bomo utrpeli zaradi te krize, bodo najbrž presegli stroške vseh gospodarskih kriz in naravnih katastrof, kar smo jih v Nemčiji doživljali v zadnjih desetletjih,« je dejal predsednik Ifa Clemens Feust. Ob delo bi lahko bilo 1,4 milijona ljudi, ki so zaposleni za polni delovni čas, šest milijonom ljudi pa bi podjetja utegnila skrajšati delovni čas.

Zdravstvu nameniti vse, kar potrebuje

Zaradi izjemno negativnih učinkov boja proti virusu korone v inštitutu vlado v Berlinu pozivajo, naj naredi čisto vse za to, da okrepi zmogljivosti zdravstvenega sistema. Torej, da zdravstvu nameni toliko sredstev, kot jih to potrebuje. Cilj države mora biti, da skrajša delno zaprtje podjetij, pri čemer pa ne sme biti ogrožen boj proti epidemiji. V Ifu tako opozarjajo na tisto, kar se mnogi danes že sprašujejo, namreč, kako dolgo lahko gospodarstva v Evropi in drugod sploh zdržijo boj proti virusu, ne da bi doživeli popoln kolaps. Izračuni Ifa kažejo, da to obdobje ni dolgo. Že trimesečno obdobje bi namreč povzročilo kolaps, ki ga nemško gospodarstvo ni doživelo že vse od obdobja izpred druge svetovne vojne. Vlada se je že odzvala, saj bo zdravstvu neposredno iz proračuna namenila več kot tri milijarde dodatnih sredstev, še več kot enkrat toliko pa bodo prispevale zdravstvene zavarovalnice.

Vlada s finančno bazuko

Nemška vlada je sprejela dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu. Skupaj jih vrednotijo na kar 1200 milijard evrov, na voljo pa naj bi bila že konec tega tedna, saj je vlada močno pospešila sprejemanje zakonodaje. Velika podjetja si lahko obetajo dokapitalizacije, likvidnostna sredstva in garancije za posojila, mala podjetja pa okoli 50 milijard evrov nepovratnih sredstev. Državni proračun se bo lahko zadolžil za dodatnih 156 milijard evrov. Država bo ustanovila poseben sklad za pomoč gospodarstvu, težak 600 milijard evrov, ki bo lahko podjetjem odobraval posojila z državnim poroštvom, v nujnih primerih pa bo lahko tudi lastniško vstopil v podjetja. V zadnjih dneh so se namreč začele pojavljati informacije, da nekateri tuji vlagatelji poskušajo izredne razmere izkoristiti za sovražne prevzeme podjetij in to hoče Berlin preprečiti. Manjša podjetja in samostojni podjetniki – teh je v državi kar štiri milijone – si lahko obetajo neposredne subvencije v višini do 15.000 evrov na posameznika. Za ta ukrep je Berlin rezerviral 50 milijard evrov.