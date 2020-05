Nemčija v prvem četrtletju z 2,2-odstotnim padcem BDP

Nemčija je v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej imela 2,2-odstotni padec bruto domačega proizvoda (BDP), je sporočil nemški državni statistični urad. Ob dejstvu, da se je aktualna zdravstvena kriza uradno začela šele sredi marca, je to precejšen padec in tudi najgloblji od finančne krize leta 2009.



Kot so pojasnili predstavniki statističnega urada, se je nemško gospodarstvo v primerjavi z drugimi evropskimi gospodarstvi odrezalo bolje. V evrskem območju se je po prvih ocenah Evropskega statističnega urada Eurostat BDP skrčil za 3,8 odstotka, v Franciji za 5,8 odstotka, v Španiji za 5,2 odstotka in v Italiji za 4,7 odstotka.



Nemško gospodarstvo je bilo na robu recesije že konec lanskega leta, a se je zaradi močnega gradbenega sektorja in domače potrošnje za las rešilo. Ekonomisti so za leto 2020 tako napovedovali počasno, a gotovo okrevanje gospodarstva ter med 0,5 in 0,9 odstotno rast BDP. A izbruh epidemije Covid-19 je te upe razblinil. Že zgolj dva tedna zaprtja je gospodarstvo potisnilo v minus.



Številni kazalniki kažejo na to, da bo nemško gospodarstvo v drugem četrtletju padlo v izjemno globoko recesijo. Nova naročila v predelovalnih dejavnostih so se po prvih ocenah v aprilu v primerjavi z marcem skrčila za kar prek 15 odstotkov, indeks aktivnosti v transportu, ki je vezan na cestninjenje tovornih vozil kaže, da se je promet skrčil za več kot desetino. Ekonomski napovedovalci ocenjujejo, da se bo BDP v drugem četrtletju skrčil za najmanj deset odstotkov.