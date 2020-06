Nemčija: višje subvencije električnim avtomobilom

REUTERS Električni avtomobil bi lahko imel zdaj v Nemčiji skupno podporo države in proiizvajalca v znesku 9 tisoč evrov.

Tudi najmočnejša evropska ekonomija je včeraj sprejela orjaški paket različnih spodbud domači potrošnji, v okviru tega tudi za nakupe avtomobilov, kjer pa je poudarek v pomoči pri prodaji avtomobilov na električni pogon.Kot poroča, bodo dosedanjo subvenciijo za baterijske električne avtomobile zvišali s 3 na 6 tisoč evrov, na drugi strani naj bi bil tako kot doslej tudi prozvajalec dolžan kupcu nameniti 3 tisoč evrov ugodnosti.Zgornja meja vrednosti električnega avtomobila, ki je upravičen do državne premije, je 40 tisoč evrov. To pomeni, da je subvencioniranje predvsem namenjeno modelom, kot je prihajajoči volkswagen ID.3 ali električne izvedbe modelov, kot so peugeot 208, opel corsa, niro, katerih cene se gibljejo okoli 30 tisoč evrov. Izpadejo pa iz te podporne sheme premijski električni modeli, kot je audi e-tron quattro, mercedes EQC, tudi najcenejša tesla - model 3, ki stane v Nemčiji vsaj 43 tisoč evrov.Po podatkih spletne straninaj bi se podvojila tudi subvencija za drugače elektrificirane avtomobile. Za sicer še vedno izjemno redke modele na gorivne celice naj bi država pristavila 5 tisoč evrov, za priključne hibride 4500 in za samopolnilne hibride 3750 evrov.Subvencije naj bi bile sicer v tej povečani obliki na voljo do konca prihodnjega leta.Ne bo pa državne podpore za avtomobile s povsem klasičnim pogonom - z motorjem na notranje zgorevanje, kar je bilo sprva tudi predlagano in glede česar je bilo znotraj vladne koalicije tudi največ nasprotij. So pa ti klasični avtomobili po pisanjudoživeli nekakšen olajševalni ukrep, saj bo v Nemčiji od julija do konca letošnjega leta za vse dobrine znižan davek na dodano vrednost (16 namesto 19 odstotkov).Od prihodnjega leta bodo za avtomobile spremenili še registracijski davek, ki bo izrazito vezan na izpust ogljikovega dioksida in bo od vrednosti 95 g/km progresivno naraščal.Ogromno denarja bodo namenili v širitev mreže električnih polnilnic in proizvodnje akumulatorjev, samo iz pričujočega spodbujevalnega paketa še nekaj milijard evrov.Kljub rasti je v lanskem letu prodaja baterijskih električnih avtomobilov v Nemčiji znašale še vedno le 1,8 odstotka vseh prodanih avtomobilov, hibridnih 6,6 odstotka, dizelski in bencinski avtomobili pa so imeli 32 oziroma 59-odstotni delež.Nemčija sicer druga velika evropska država, ki krepi subvencioniranje nakupov avtomobilov, v tem primeru predvsem električnih. Že pred njo je to storila Francija katere 8 milijarde evrov vredni program pa je še bolj agresiven.