DZ Bank pripravila platformo za trgovanje s kriptovalutami

Nemške zadružne banke so vse bliže ponudbi storitev trgovanja s kriptovalutami, kot sta bitcoin in ethereum, je razvidno iz raziskave panožnega združenja Genoverband. Delež zadružnih bank, ki razmišlja o uvedbi teh storitev, je glede na anketo 71-odstoten, pred letom dni je bil, denimo, 54-odstoten, izsledke povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Med zadružnimi bankami, ki načrtujejo trgovanje s kriptovalutami, jih je 17 odstotkov dejalo, da za uvedbo tega potrebujejo dve leti. V šestih do 12 mesecih naj bi jih bilo na to pripravljenih 21 odstotkov. Okoli tretjina pa jih namerava novo storitev ponuditi v petih mesecih.

Osrednja institucija Genoverband, to je DZ Bank, je že vzpostavila tehnično platformo, ki bi jo lahko uporabile tudi druge zainteresirane zadružne banke. Pilotna faza, v katero je bilo vključenih šest bank, je že zaključena.

Zadružne banke so sicer v lasti skupnosti. So močno regionalno prisotne in sestavljajo eno največjih nemških bančnih omrežij s približno 670 institucijami po vsej državi, navaja DPA.

Storitve trgovanja s kriptovalutami prek svojega osrednjega ponudnika Dekabank razvijajo tudi hranilnice, ki predstavljajo drugo veliko mrežo maloprodajnega bančništva v Nemčiji.

Bitcoin in druge valute nestanovitni

Medtem pa bitcoin in druge digitalne valute ostajajo zelo nestanovitni. Vlade in centralne banke jim niso naklonjene, zaradi špekulacij pa je z njimi povezana nevarnost velikih izgub.