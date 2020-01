Nemška gospodarska rast lani 0,6 odstotka

Po prvih ocenah nemškega statističnega urada je gospodarska rast Nemčije lani znašala 0,6 odstotka, kar je najmanj po letu 2013.



Rast v zadnjem četrtletju je bila kot kaže nekoliko nad pričakovanji, kar kaže na izboljševanje gospodarskih razmer. Letos in prihodnje leto Nemčiji napovedujejo 1,1 oziroma 1,2 odstotno gospodarsko rast.



To je sicer še vedno manj kot je največje evropsko gospodarstvo raslo v preteklih letih.



Prva podatke lanske gospodarski rasti EU in evrskega območja bo Eurostat objavil 14. februarja. Objava še ne bo vsebovala Slovenije. BDP Slovenije bo statistični urad razkril zadnji dan februarja.