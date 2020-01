Nemška industrija bije plat zvona

Frankfurt - Hrbtenica nemške izvozne industrije, avtomobilska industrija in strojegradnja, bije plat zvona. Avtomobilski velikani drug za drugim napovedujejo obsežna odpuščanja. Do leta 2030 naj bi izpuhtelo do 400.000 delovnih mest. V strojegradnji se število naročil izrazito zmanjšuje in letos prvič po desetletju pričakujejo upad proizvodnje in izvoza.Lani je nemško gospodarstvo bruto domači proizvod (BDP) povečalo za vsega 0,6 odstotka, kar je najmanj od leta 2013. Letos naj bi nemška gospodarska rast dosegla okoli 0,9 odstotka, po bolj pesimističnih napovedih vsega 0,5 odstotka. Da se je nemško gospodarstvo lani izognilo ...