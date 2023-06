Nemška recesija zavira slovenska podjetja, naročila so strmoglavila

V nadaljevanju preberite:

Danes bo v Mariboru konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva Greenovated in Slovenia, na kateri bodo govorili o zelenih in inovativnih prebojnih rešitvah podjetij za višje pozicioniranje na tujih trgih, trendih mednarodnega poslovanja, izzivih in priložnostih slovenskih izvoznikov. Eden ključnih izzivov je zmanjšanje povpraševanja iz tujine.

Nemčija je v recesiji, padec povpraševanja iz najpomembnejše trgovinske partnerice vse bolj občutijo tudi v slovenskih izvoznih podjetjih. Nekateri sogovorniki iz gospodarstva so zelo zaskrbljeni zaradi poslovanja v letošnjem letu. Kaj pravijo? Kaj kaže statistika in kakšne so napovedi?