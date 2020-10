Nemški avtomobilski industriji gre bolje

Za avtomobilske proizvajalce so v seštevku pomembni vsi trgi, vendar na njihovo aktivnost najbolj vplivajo največji. Zanje je zato lahko dober podatek, da je imela prejšnji mesec prodaja avtomobilov v Nemčiji letos prvič pozitiven predznak.



Po podatkih nemškega zveznega prometnega urada je bilo prejšnji mesec v Nemčiji na novo registriranih nekaj več kot 265.000 avtomobilov, kar je bilo za osem odstotkov več kot v primerljivem mesecu lani. To je prva pozitivna sprememba letos, številka je bila še avgusta v rdečem (–20 odstotkov).



V devetih mesecih znaša skupno število novih registracij malo več kot dva milijona, zaradi velikih minusov kot posledice zaprtja trgovske dejavnosti spomladi in posledično močnih padcev, je minus na letni ravni še naprej velik, trenutno znaša 25 odstotkov.



Znano je, da je Nemčija podobno kot druge velike zahodnoevropske države pred začetkom poletja sprejela okrepljen program subvencij, kar gre skupaj s splošnim znižanjem stopnje davka na dodano vrednost. Subvencije so usmerjene predvsem v elektrificirane avtomobile, katerih prodaja se močno povečuje in dosega tržne deleže, kakršnih še ni bilo. Tako so septembra, na primer, na novo registrirali 21.000 baterijskih električnih avtomobilov, kar je bilo dvainpolkrat več kot septembra lani in jim je prineslo osemodstotni tržni delež, prodaja priključnih hibridov se je povečala za štiriinpolkrat (registriranih 20.000, to je 7,6 odstotka trga).



Nasprotno se je delež bencinsko in dizelsko gnanih avtomobilov zmanjšal. Povprečni izpust ogljikovega dioksida se je v novih avtomobilih zmanjšal za 13 odstotkov na 134 gramov na kilometer.



Boljši prodaji v Nemčiji se je med velikimi trgi prejšnji mesec pridružila le še Italija, kjer je bilo registracij za devet odstotkov več kot lani. Poročali smo že, da se je aktivnost septembra zmanjšala v Franciji in Španiji, včeraj je bil objavljen tudi osemodstotni minus v Veliki Britaniji.