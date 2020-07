Nemški BDP v drugem četrtletju upadel za 10,1 odstotka

Nemški bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem četrtletju v primerjavi s prvim zaradi negativnih učinkov krize zaradi epidemije skrčil za 10,1 odstotka, je v prvi oceni sporočil nemški državni statistični urad. Iz zvezne agencije za delo so medtem sporočili, da se je rast brezposelnosti zaradi krize v juliju ustavila.



Po zadnjih podatkih je brezposelnih 2,91 milijona Nemcev, kar je 635.000 več kot pred letom dni. A kot pravijo v agenciji za delo, kriza zaradi koronavirusa ne pritiska več na trg dela, gospodarstvo pa je na poti okrevanja. Julija se je sicer brezposelnim pridružilo še okoli 57.000 iskalcev zaposlitve, a večinoma gre za sezonsko pogojen priliv prvih iskalcev zaposlitve, kot so na primer študenti, ki so zaključili šolanje.



V agenciji za delo še poudarjajo, da bi se brezposelnost med krizo zagotovo močno povečala, če podjetja ne bi imela na voljo mehanizma skrajšanega delovnega časa. V ta ukrep, ki ga sofinancira država, je bilo maja po podatkih agencije za delo vključenih kar 6,7 milijona zaposlenih.