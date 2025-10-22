Primerjava: Nemški birokratski aparat se zmanjšuje, slovenski se razrašča

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je letos sprejela plačno reformo javnega sektorja, ki opazno povečuje javne izdatke, Nemčija pa je začrtala modernizacijo državnega aparata, s katero se bodo zmanjšale birokratske obremenitve, hkrati pa tudi stroški ožje države za kar četrtino. Pogledali smo, kako sta se javna sektorja Slovenije in Nemčije spreminjala od osamosvojitve Slovenije oziroma združitve obeh Nemčij.

Zakaj gre Nemčija v nasprotni smeri kot Slovenija?

Kje so razlike?

Kakšna sta slovenski in nemški javni sektor?

Kako učinkovite so bile pretekle spremembe organizacije slovenske in nemške administracije?