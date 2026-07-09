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    Nemški guverner: Višji obrambni izdatki priložnost za avtomobilsko industrijo

    Joachim Nagel v intervjuju o optimizmu glede nemškega gospodarstva, inflaciji, obrestnih merah, digitalnem evru, kapitalskem trgu ...
    Pri napovedovanju prihodnjih ukrepov v monetarni politiki moramo biti zelo zadržani, je v intervjuju za Delo dejal guverner Bundesbank Joachim Nagel (levo). FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Pri napovedovanju prihodnjih ukrepov v monetarni politiki moramo biti zelo zadržani, je v intervjuju za Delo dejal guverner Bundesbank Joachim Nagel (levo). FOTO: Leon Vidic/Delo
    Nejc Gole
    9. 7. 2026 | 11:46
    9. 7. 2026 | 12:14
    3:13
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    Strinjam se, da je bil padec cen energije v zadnjem mesecu presenetljiv. Vendar so se cene nafte v sredo zaradi vnovične zaostritve na Bližnjem vzhodu znova zvišale. Zato moramo biti zelo zadržani pri napovedovanju prihodnjih ukrepov v monetarni politiki, je v intervjuju za Delo komentiral guverner nemške centralne banke Joachim Nagel.

    Medletna inflacija v evrskem območju se je junija znižala s 3,2 na 2,8 odstotka, jedrna inflacija pa s 2,6 na 2,4 odstotka. Cene nafte so se v zadnjem mesecu opazno znižale, enako velja za številne druge surovine. 

    Na vprašanje, ali pričakuje umirjanje inflacije tudi v prihodnjih mesecih, je Nagel odgovoril, da na to ne more dati jasnega odgovora, saj smo močno odvisni od dnevnega dogajanja: »Zjutraj sem prebral, da so geopolitične razmere na Bližnjem vzhodu še vedno zelo zapletene, morda je premirje že končano. Zato moramo počakati.« Intervju je potekal v sredo, ko so se napadi med ZDA in Iranom obnovili, kar je povzročilo vnovičen rast cen nafte: sod severnomorske nafte brent se je podražil za 4,34 dolarja, na 78,50 dolarja.

    »Nemška industrija je že v preteklosti ob krizah dokazala, da premore zmogljivost in sposobnost prilagajanja novim razmeram. To se dogaja tudi zdaj,« pravi guverner Nagel. FOTO: Leon Vidic/Delo
    »Nemška industrija je že v preteklosti ob krizah dokazala, da premore zmogljivost in sposobnost prilagajanja novim razmeram. To se dogaja tudi zdaj,« pravi guverner Nagel. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Svet Evropske centralne banke se bo čez dva tedna znova sestal na monetarni seji, potem ko je prejšnji mesec prvič po začetku vojne v Iranu zvišal obrestne mere. »Čez dva tedna se bomo znova sestali, na septembrskem zasedanju pa bomo imeli nove scenarije. Zato moramo počakati in videti, kaj prinaša prihodnost. Odločamo se od zasedanja do zasedanja, kar je pravilen način vodenja denarne politike v teh zelo zapletenih časih, ki jih zaznamujejo geopolitični dogodki,« je dejal Joachim Nagel.

    Nemška industrija se prilagaja novim razmeram

    Nagel optimistično gleda na prihodnji gospodarski razvoj Nemčije: »Nemška industrija je že v preteklosti ob krizah dokazala, da premore zmogljivost in sposobnost prilagajanja novim razmeram. To se dogaja tudi zdaj.« Priložnosti vidi v povečevanju obrambnih izdatkov, denimo tudi za avtomobilsko industrijo, pozdravil je dogovor v nemški vladi o reformnem paketu, denimo o pokojninski reformi. Po njegovem je ključno krepiti skupni evropski trg, denimo tudi v obliki kapitalske in bančne unije, kar bo privedlo do večje konkurenčnosti Evrope in Nemčije ter posledično do višje gospodarske rasti.

    V intervjuju je med drugim spregovoril o krepitvi kapitalske unije, nemški pokojninski reformi, digitalnem evru in tehnološkem zaostanku Evrope ... Celoten tiskani intervju bomo objavili v tokratni Sobotni prilogi.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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