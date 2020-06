Nemški izvoz aprila padel za več kot 30 odstotkov

Frankfurt - Kriza zaradi koronavirusa je v aprilu močno načela nemški izvoz. V primerjavi z lanskim marcem se je skrčil za kar 31,1 odstotka, v primerjavi z marcem pa za 24 odstotkov, kar je največ od začetka spremljanja podatkov od leta 1990, je sporočil nemški statistični urad. Že marca se je izvoz skrčil za 11,7 odstotka.



Statistiki ugotavljajo, da je bil padec po izvoznih partnerjih zelo različen. Izvoz na Kitajsko se je skrčil za »le« 12,6 odstotka, saj je aprila kriza v tej azijski velikanki že pojenjala, v Francijo, ki jo je epidemija močno prizadela, pa za kar 48,3 odstotka.



Podobno močno je padel izvoz v Italijo, in sicer za dobrih 40 odstotkov, in v Veliko Britanijo za 35,8 odstotka. Nemški zunanjetrgovinski presežek, ki so ga v zadnjih dveh letih številne države ostro napadale, se je tako aprila skrčil na vsega 3,5 milijarde evrov. Podobno slaba je statistika uvoza. Ta je aprila na mesečni ravni upadel za 16,5 odstotka, na letni pa za okoli 20 odstotkov.



Tudi napovedi za naprej niso spodbudne. Nemška zbornica industrije in trgovine pričakuje, da bo izvoz letos za 15 odstotkov manjši kot lani. Svetovna trgovina naj bi se po ocenah Svetovne trgovinske organizacije letos skrčila za 13 do kar 32 odstotkov. Padec bo odvisen od tega, kako bo potekala koronavirusna kriza. Nemško gospodarstvo letos sicer čaka globoka recesija – po napovedih evropske komisije okoli 6,5-odstotna.