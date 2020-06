Nemški paket za avtomobilske subvencije bi utegnil doseči pet milijard evrov

Potem ko je prejšnji teden ukrepe za spodbuditev prodaje avtomobilov že uvedla Francija (gre za kar osem milijard evrov vreden paket), se zdaj na to pripravlja tudi Nemčija. Po predlogu, o katerem poroča agencija Reuters, naj bi šlo v tem primeru za petmilijardni paket spodbud.



Ta naj bi bil del celotnega paketa oživljanja gospodarstva, ki bi v Nemčiji utegnil obsegati kar 80 milijard evrov. Spodbude naj bi bile namenjene kupcem različnih vrst avtomobilov in bi trajale do konca leta. Osnovna subvencija 2500 evrov bi bila namenjena nakupu katerega koli avtomobila, ki sodi v razred učinkovitosti B, čemur naj bi ustrezalo tri četrtine avtomobilskih modelov, ki so trenutno v ponudbi v Nemčiji, torej tudi takšnih z motorjem na notranje zgorevanje, bodisi bencinskim ali dizelskim. Osnovni merili naj bi bili sicer izpust ogljikovega dioksida in teža vozila. Za bolj varčna vozila bi se subvencija povečal za 500 evrov, za priključne hibride za 750 evrov in za baterijske električne avtomobile 1500 evrov.



Glede subvencij v Nemčiji vsa mnenja niso enotna, posebej nekatere politične stranke nasprotujejo podpori klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem. Je pa danes inštitut Ifo iz Münchna objavil študijo, v kateri je analiziral vpliv subvencij na prodajo avtomobilov v zadnji finančni kriz (2008–2009), njihova ugotovitev pa je, da te povečajo prodajo med krizo, ne pa na dolgi rok, saj številni potrošniki nakupe opravijo prej, kot bi jih sicer, in se to povratno pozna kasneje.



Te dni že prihajajo prvi podatki o prodaji avtomobilov v prejšnjem mesecu, ko je bilo veliko evropskih držav še bolj ali manj v karanteni. Tako se je v Franciji po podatkih tamkajšnjega panožnega združenja CCFA prodaja glede na lanski maj zmanjšala za 50 odstotkov, kar je bilo sicer manj slabo kot v aprilu in marcu, ko sta padca znašala 89 in 72 odstotkov.