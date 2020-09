Nemški trg avgusta opazno navzdol

Za avtomobilsko industrijo v Evropi je Nemčija prav gotovo najpomembnejši trg, podatki o registracijah v prejšnjem mesecu pa niso ravno bleščeči.



Avgusta je bilo v Nemčiji po podatkih tamkajšnjega zveznega prometnega urada (KBA) na novo registriranih nekaj več kot 251.000 avtomobilov, kar je bilo za 20 odstotkov manj kot v osmem mesecu lanskega leta. Agencija Reuters navaja ocene nekaterih analitikov, da se pozna ponovno poslabšanje stanja na področju novega koronavirusa in s tem je povezano manjše zaupanje potrošnikov, ki da odlagajo nakupe, če niso nujni.



Automobilwoche pač piše, da morda padec realno ni tako hud, ker da je bila tako avgusta 2019 kot avgusta 2018 prodaja umetno visoka, saj so v obeh letih septembra začele veljati določene emisijske spremembe in je pred tem industrija pospeševala prodajo avtomobilov, da so se lahko prodajali po še manj ostrih zahtevah.



Verjetno se bo pravi trend pokazal šele v prihodnjih mesecih. A je bilo vendarle letos v Nemčiji v osmih mesecih prodanih 1,78 milijona avtomobilov, kar je za 29 odstotkov manj kot v tem obdobju lani, to je glede na primerljiva obdobja tudi najnižje po letu 1990. Kot je znano, je prodaja v Nemčiji, tako kot drugod, strmoglavila aprila in maja (–31 in –62 odstotkov) in se nato začela popravljati, kar je bilo spodbujeno z znižanjem davka na dodano vrednost (to velja do konca leta) in okrepljenim subvencioniranjem električnih vozil.



Vendarle se je prodaja že julija znova obrnila rahlo navzdol, kot rečeno, pa je bila precej v rdečem tudi avgusta. Nemška kanclerka Angela Merkel je sicer pred kratkim ponovila, da je nemška avtomobilske industrija v okviru spodbujevalnega koronapaketa deležna dovolj državne podpore in s tem (negativno) odgovorila na nekatere pozive nekaterih političnih partnerjev, da bi bilo treba dodatno spodbuditi tudi prodajo avtomobilov na motor z notranjim zgorevanjem.