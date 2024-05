Nemški vlagatelji so Slovenijo izbrali za najboljšo lokacijo v regiji

V nadaljevanju preberite:

Zanimanje za Slovenijo kot poslovno lokacijo se povečuje, ugotavljajo na Slovensko-nemški gospodarski zbornici. Slovenijo so namreč nemški vlagatelji uvrstili na prvo mesto kot najbolj privlačno poslovno lokacijo v regiji šestnajstih držav Srednje in Vzhodne Evrope. Po nekaterih kriterijih pa je Slovenija še vedno uvrščena na zadnje mesto med temi državami, in sicer glede na predvidljivost gospodarskih politik, stroške dela, fleksibilnost delovne zakonodaje in davčne obremenitve.