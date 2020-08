Nemško gospodarstvo bo poleti močno zraslo

Ljubljana – Nemško gospodarstvo po napovedih nemške centralne banke Bundesbank okreva po krizi, ki jo je povzročil novi koronavirus, in bo v poletnem četrtletju doseglo močno rast. Ob tem pa je centralna banka dodala, da rast med julijem in septembrom še ne bodo tako močna kot pred pandemijo.



»Po močnih padcih v prvi polovici leta bi lahko nemško gospodarstvo v poletnem četrtletju doseglo zelo močno rast,« mesečno poročilo Bundesbank povzema nemška tiskovna agencija DPA.



Opazno okrevanje, ki se je začelo kmalu po najnižji aprilski točki, se bo najverjetneje nadaljevalo, so še zapisali v centralni banki. So pa dodali, da stopnje rasti še ne bodo dosegle predkriznih. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa se je nemški BDP v drugem četrtletju v primerjavi s prvim skrčil za deset odstotkov, kar je največji padec v nemški povojni zgodovini.



Bundesbank je predvidela oživitev naložb v opremo, hkrati pa se bo povečala zasebna potrošnja. Kot so še poudarili, so se stabilizirale razmere na trgu dela, različni ukrepi vlade pa so spodbudili porabo.



Tako je število delavcev na skrajšanem delovniku v Nemčiji prejšnji mesec v primerjavi z junijem upadlo za 1,1 milijona, na 5,6 milijona; v primerjavi z majem pa je upadlo za 1,7 milijona. V celotni industriji so julija ta državni ukrep pomoči koristili za 2,1 milijona delavcev, kar je za 200.000 manj kot junija. V avtomobilskem sektorju se je število zmanjšalo s 516.000 na 423.000, v kovinarski industriji pa s 542.000 na 509.000.

Krepitev proizvodnje in izvoza

Na okrevanje najpomembnejšega slovenskega izvoznega trga kažejo tudi dosedanji statistični podatki. Nemška zunanja trgovina in industrijska proizvodnja sta se junija okrepili, proizvodnja se je na mesečni ravni povečala za 8,9 odstotka, nemški izvoz pa za 14,9 odstotka. Rast je presegla pričakovanja analitikov.



Raziskava inštituta za gospodarske raziskave Ifo kaže, da bo proizvodnja v največjem gospodarstvu območja evra rasla tudi v prihodnjih treh mesecih. Razpoloženje v industriji se je julija izboljšalo tretji mesec zapored. V avtomobilski industriji bo rast sicer minimalna, bolj očitna naj bi bila v farmaciji.