Nemško-kitajski odnosi pod pritiskom hladne vojne

Kitajski zunanji minister Wang Ji je enotedensko turnejo po Evropi včeraj zaključil v Nemčiji, kjer se je srečal z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom. Slednji ga je jasno opozoril na kršitve načela ene države in dveh sistemov v primeru Hong Konga ter na kršitve človekovih pravic, kitajski kolega pa je ostro odvrnil, da si Kitajska ne bo dopustila vmešavanja v notranje zadeve.



Kitajski zunanji minister je Evropo obiskal po tem, ko je to storil tudi ameriški zunanji minister Mike Pompeo. Nikakršna skrivnost ni, da se je med ZDA in Kitajsko zaradi ekonomsko-političnega vzpona azijske velesile vnela hladna vojna in da si obe skušata na svojo stran pridobiti čim več evropskih držav. Nemčija se je v tej bitki znašla v nezavidljivem položaju, saj je Kitajska že štiri leta zapored njena največja zunanjetrgovinska partnerica, hkrati pa ne more mižati ob poročilih o prevzgojnih taboriščih za ujgursko manjšino in ob spornih varnostnih zakonih za Hong Kong, ki ukinjajo svobodo izražanja.



Minister Maas je tako svojemu kolegu na včerajšnjem srečanju v Berlinu dejal, da je Nemčija zaskrbljena zaradi nove zakonodaje in da si želi, da bi dogovor o eni državi in dveh sistemih v celoti veljal. »Članice EU smo si enotne, da bo to načelo obveljalo kot merilo pri razvoju dogodkov v Hong Kongu,« je dejal Maas in pozval tudi k čim hitrejši izvedbi preloženih parlamentarnih volitev v Hong Kongu. Prihodnji teden naj bi državi znova nadaljevali dialog na temo človekovih pravic, ki je nazadnje potekal leta 2018. Tema bo med drugim sporno obravnavanje Ujgurov. Po poročilih nevladnih organizacij je v taboriščih zaprtih kar okoli milijon Ujgurov, ki jih Kitajske oblasti silijo v opustitev njihove muslimanske vere, jezika in kulture.

Wang: Gre za vmešavanje v notranje zadeve

Kitajski minister Wang je vse očitke na račun Hong Konga in tudi na račun ravnanja z Ujguri zavrnil in dejal, da si Kitajska ne bo dovolila vmešavanja v notranje zadeve. Poudaril je tudi, da med Kitajsko in Nemčijo obstaja strateško partnerstvo in da bi se morali državi posvetiti slednjemu ter poskrbeti za ponoven zagon ekonomije, ki jo je prizadela pandemija korona virusa. Za nemalo napetosti je Wang poskrbel zaradi groženj predsedniku češkega senata Miloš Vystrčili, ki se s številčno delegacijo mudi na obisku na Tajvanu. Wang je namreč slednjemu zagrozil, da bo moral plačati za svojo kratkovidnost, češ da krši načelo ene Kitajske države. Maas se je postavil na stran senatorja in poudaril, da grožnje ne sodijo v spoštljive odnose med partnerji.



Nemški poslanci Margarete Bause (Zeleni), Gyde Jensen (FDP) in Michael Brand (CDU) so v pismu Maasu zapisali, da Kitajska zaradi vse bolj agresivne notranje in zunanje politike ni več zanesljiv partner. Celo v odnosu do Nemčije podpisniki opažajo vse bolj agresiven nastop Kitajske, tudi skozi propagando po spletu, s katero skuša Kitajska v Evropi razširiti totalitarni diskurz. Maasu je pred obiskom kitajskega zunanjega ministra pisal tudi eden od najbolj vidnih članov gibanja za demokratizacijo v Hong Kongu Nathan Law.



Slednji je po sprejetju sporne zakonodaje bil prisiljen Hong Kong zapustiti, vse od takrat pa Evropo poziva k odločnejšemu nastopu zoper kitajske oblasti, ko gre za človekove pravice. Tudi Maasa je pozval, naj nemška vlada v znak protesta proti novi varnostni zakonodaji v Hong Kongu zoper predstavnike oblasti na Kitajskem in v Hong Kongu uvede sankcije. Law se je včeraj udeležil tudi protestov v podporo demokratizaciji Hong Konga pred zunanjim ministrstvom v Berlinu.