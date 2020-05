Nemško ustavno sodišče: Nakupi obveznic ECB delno neustavni

Nemško ustavno sodišče je razsodilo, da je program odkupa državnih obveznic, ki ga je Evropska centralna banka (ECB) uvedla leta 2015, da bi pomagala zagnati gospodarstvo, delno neskladen z nemško ustavo.



Ustavni sodniki so razsodili, da je program delno neustaven, ker nemška vlada in nemški parlament nista odločala o njem. ECB so dali na voljo tri mesece časa, da odpravi neustavnost 3000 milijard evrov vrednega odkupa državnih obveznic. Natančneje, ECB bo morala dokazati, da je program sorazmeren. Odločitev, kot je razbrati, pomeni, da nemška centralna banka ne bo več mogla sodelovati pri novih odkupih državnih obveznic po tem programu.



"ECB trenutno analizira odločitev in se bo odzvala v ustreznem času," je vse, kar je bilo trenutno mogoče izvedeti v Frankfurtu.



Program odkupa državnih obveznic Nemce vznemirja že kar nekaj časa, tožbe pa so v preteklih letih vlagali številni politiki in drugi posamezniki. Nemško ustavno sodišče je že leta 2017 na Evropsko sodišče poslalo vprašanja v zvezi s primerom, slednje pa je takrat ugotovilo, da program v ničemer ni sporen in da ga ECB lahko nemoteno izvaja naprej. Nemški ustavno sodniki se s to odločitvijo očitno ne strinjajo. Nemško sodišče je tako odločilo v nasprotju z evropskim in med drugim zapisalo, da je odločitev Evropskega sodišča v tem primeru za nemško ustavno sodišče nezavezujoča.



Največji trn v peti tožnikov je sicer bila ocena, da ECB z odkupi obveznic neposredno financira proračune posameznih držav članic, predvsem tistih, ki so se znašle v javno-finančnih težavah. Prav tako kritiki ECB očitajo, da s tem posega v ekonomske politike držav in s tem presega svoj mandat zagotavljanja inflacije blizu dveh odstotkov.



Več sledi ...