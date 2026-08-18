Nenavadno, umik subvencij za e-avtomobile slabša razmere v proračunu

Odprava subvencij za električna vozila ne bo prizadela le prodajalcev (in kupcev) avtomobilov, ampak bo v zadnjih štirih mesecih opazno zmanjšala tudi proračunske prihodke. Že prihodnje leto bi se Sloveniji to lahko še dodatno maščevalo, saj ne dosega že tako skromno zastavljenih podnebnih ciljev. Tako iz fiskalnih vzrokov kot tudi z vidika podnebnih ciljev bi bilo smiselno, da država program spodbud vsaj v prilagojeni obliki nadaljuje in ga naredi bolj predvidljivega za potrošnike. Osnovna težava Slovenije je, da nima jasnega načrta izvajanja podnebnih ciljev, zaradi česar se pogosto zateka k zasilnim rešitvam, te pa so slabo načrtovane, finančno neusklajene in imajo zato omejen učinek, hkrati pa velik vpliv na proračunske in podobne izdatke. Med temi so tudi spodbude za prodajo ...