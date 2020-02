NEPN je za gospodarstvo boljši, ima pa še slepe pege

Industrija ima v drugih državah sheme spodbud za prehod v nizkoogljičnost. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Poraba bo rasla

Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc pravi, da ima NEPN zdaj rumeno luč gospodarstva. FOTO: Jure Eržen/Delo



Elektrika bo dražja

Nacionalni energetski in podnebni načrt bo predvidoma jutri dobila v presojo vlada, do konca meseca ga mora namreč poslati v Bruselj. »NEPN bo podlaga vseh prihodnjih strateških usmeritev za energetiko, saj energetskega koncepta nismo sprejeli,« je povedala generalna direktorica GZS, ki meni, da je zadnji predlog NEPN še najbliže dogovoru, kam naj se usmeri slovenska energetika.Od prejšnjega osnutka se nov kar precej razlikuje. Na GZS so zadovoljni , da so vanj vključeni vodni viri, v prejšnji različici so hidroelektrarne izpadle. Poleg tega nov NEPN predvideva uporabo inštrumenta prevlade javnega interesa nad drugimi interesi, jasno so tudi razmejena podjetja, ki so vključena v evropsko trgovanje z emisijami, in tista, ki niso. Napisano je tudi, da industrija za prehod v desetih letih dobi več kot 400 milijonov evrov spodbud.Med slepe pege pa v GZS uvrščajo to, da NEPN za izhodišče postavlja izrazito podcenjeno gospodarsko rast, »kot da bi vmes imeli eno ali dve recesiji«. Sonja Šmuc je ocenila, da je to najverjetneje napaka, ki pa ima lahko hujše posledice. Z gospodarsko rastjo je namreč povezana tudi povečana raba energije. Pri tem NEPN temelji na sončni energiji, na GZS pa dvomijo, da je mogoče s sedanjih 260 megavatov moči priti na 1340 megavatov v zgolj desetih letih.Na GZS dvomijo tudi o tem, da bodo lahko industrijska podjetja na trgu lahko dobila 30 odstotkov energije iz obnovljivih virov. Za povrh pa NEPN predvideva 25-odstotno uvozno odvisnost pri elektriki. Ta bo še večja, ker je gospodarska rast podcenjena. Druge države imajo tudi shemo nadomestil za industrijske emisije. Gre za obrate, ki bi jih zaradi večjih obremenitev lastniki lahko preselili drugam, kjer pa bi izpuščali še več emisij.Na GZS so se dotaknili tudi opombe, kjer je omenjena ocena rasti cen elektrike v prihodnje. Pripravljavci NEPN ocenjujejo, da se bo elektrika za gospodarstvo podražila za 20 odstotkov, za gospodinjstva pa za 30 odstotkov. »Želimo si, da bi se izkazalo, da imamo mi napačno izhodišče, a po naših ocenah se bo cena elektrike z uveljavitvijo vseh ukrepov podvojila,« pravi Sonja Šmuc in dodaja, da če so pripravljavci NEPN prepričani v svojo oceno, naj bo ta ključna za prihodnje usmeritve in politiko.