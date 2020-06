Nepravi čas za črtanje nedeljskega dela

Ljubljana – Nedeljsko zaprtje trgovin, ki ga trenutno predpisuje vladni odlok in ki ga predvideva tudi novela zakona o trgovini, ima zlasti hude posledice za mikro in male trgovce, opozarjajo na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). S takšno ureditvijo bi bil njihov obstoj ogrožen, prisiljeni bi bili tudi odpuščati, navajajo.Zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh po prvi fazi obravnave v državnem zboru predvideva novela zakona o trgovini. To bi, kot poudarja TZS, imelo hude posledice za trgovinsko panogo in celotno slovensko gospodarstvo. Enako velja za trenutno veljaven vladni odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki prav tako ohranja zaprte prodajalne ob nedeljah in praznikih.»Posebej hude posledice bosta zakon, če bo sprejet v zdaj predlagani obliki, in omenjeni odlok imela za mikro in male trgovce,« so poudarili v sekciji malih trgovcev in zadrug, ki deluje v okviru TZS. S takšno ureditvijo oziroma omejitvijo poslovanja je »resno ogrožen obstoj malih trgovcev, ki bi bili primorani odpuščati zaposlene«, so zapisali v sporočilu za javnost.Spomnili so, da se je zgolj v marcu in aprilu, ko so veljali strogi omejevalni ukrepi zaradi epidemije covida-19, na zavodu za zaposlovanje prijavilo več kot 3000 zaposlenih iz trgovine. Realni prihodki trgovine na drobno so bili aprila letos glede na marec nižji za skoraj devet odstotkov, v primerjavi z aprilom lani pa skoraj za četrtino.Trgovcem je prikimal tudi ekonomist. »Če izhajamo iz tega, da se bo okoli deset odstotkov prometa, kolikor ga trgovci po lastnih navedbah ustvarijo z obratovanjem ob nedeljah, po vsej verjetnosti preselilo na druge dneve v tednu, zlasti na soboto, to pomeni, da se bo gostota obiska trgovin povečala,« Mastenove besede povzema TZS. Možnost obvladovanja varnostnih tveganj se bo tako občutno zmanjšala.Prav tako bi se pomembno poslabšal položaj zaposlenih, ki so za delo ob nedeljah in praznikih običajno precej bolje plačani kot za delo ob delavnikih. Z omejevanjem dela ob nedeljah in praznikih se tako po mnenju ekonomista zaposlenim v trgovini jemlje možnost, da sami odločijo in se z delodajalcem dogovorijo, kdaj in kako bodo delali in si povečali osebni dohodek.Da je čas za zaprtje trgovin ob nedeljah neprimeren, se strinja(Agraria), ki pravi, da je zaprtje trgovin v času, ko bo v slovenskih krajih več turistov, nesmiselno. Njihova trgovina stoji tik ob meji, kar pomeni, da se bodo potrošniki odpravili v najbližjo odprto trgovino, to je v tujino.