Nepremičninski poslovnež v nakup Lipa Bled

Družba Lip Bled je po naših neuradnih informacijah pred prodajo nepremičninskemu poslovnežu Aleksandru Jerebu. Prodajo je menda kljub višji nasprotni ponudbi že potrdila skupščina podjetja. Lip Bled, ki ima približno dvesto zaposlenih, je za Jereba verjetno zanimiv predvsem zaradi nepremičnin na Bledu. Aleksander Jereb je po naših informacijah menda oddal ponudbo za stoodstotni delež v Lipu Bled v vrednosti 8,2 milijona evrov. Nasprotna ponudba, ki jo je pripravil Peter Šifrer – sicer direktor financ v avtomobilskem dobavitelju LTH Castings – z nekaterimi drugimi soinvestitorji znaša 8,8 milijona evrov. Skupščina je potrdila prvo ponudbo. Največji lastnik družbe je s tretjinskim deležem Alojz Burja, nekdanji direktor družbe, ki včeraj za naša poizvedovanja ni bil dosegljiv. Med solastniki ...