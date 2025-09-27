Nestlé v krizi

V nadaljevanju preberite:

Letni sestanek vseh zaposlenih v Nestléju prejšnji teden je bil precej neprijeten. Slavni švicarski konglomerat, znan po svoji starokopitnosti, je vpleten v afero, ki je v zgolj dveh tednih odnesla tako glavnega izvršnega direktorja kot predsednika. Ko je odhajajoči predsednik Paul Bulcke dan po tem, ko je podjetje napovedalo njegov predčasni odhod, nagovoril 277.000 Nestléjevih zaposlenih, je nastopil značilno samozavestno. »Skušal je zveneti vedro, kot da to sploh ni nič takega,« pravi eden od zaposlenih. »Rekel je: odločil sem se oditi, ker je prihodnost že nastopila … Nihče mu ni verjel niti besede.«