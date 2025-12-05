Netflix za 62 milijard evrov kupil Warner Bros.

Netflix bo za 72 milijard ameriških dolarjev (približno 61,8 milijarde evrov) prevzel filmsko in pretočno dejavnost medijskega konglomerata Warner Bros. Discovery, poroča BBC. Gre za enega največjih hollywoodskih poslov doslej.

S tem ameriško podjetje Netflix prevzema lastništvo nad kultnimi franšizami, kot sta Harry Potter in Igra prestolov, ter pretočno storitev HBO Max.

Prevzem je rezultat dolgotrajnega tekmovanja, v katerem je Netflix premagal Comcast in Paramount Skydance. Ocenjena skupna vrednost podjetja, ki vključuje tudi dolg, znaša približno 82,7 milijarde ameriških dolarjev (okoli 70,9 milijard evrov). Odbora obeh podjetij sta transakcijo že soglasno odobrila.

Izzivi integracije

Vodstvo Netflixa, zlasti soizvršni direktor Ted Sarandos, vidi združitev kot zgodovinsko priložnost za krepitev Netflixovega položaja v svetovnem ekosistemu pretočnih vsebin.

Ob sklenitvi posla analitiki opozarjajo, da bi posel lahko naletel na ovire pri regulatorjih, saj bo združitev ustvarila izjemno močno globalno medijsko silo.

Strokovnjaki menijo, da bodo ameriški protimonopolni organi dogovor temeljito proučili, ne glede na vpletene strani. Poudarjajo tudi, da Netflix prevzema dejavnost, ki je delno v nasprotju z njegovo digitalno, pretočno naravo, kar lahko predstavlja dodatne izzive pri integraciji.

Prevzem bo dokončan šele po tem, ko bo Warner Bros. izvedel svojo načrtovano reorganizacijo oziroma ločitev pretočnih in studijskih dejavnosti od globalne mrežne divizije, ki vključuje kanale, kot je CNN.

Velike spremembe za Hollywood

Analitiki opozarjajo, da bi združitev lahko pomenila zmanjšanje televizijske in filmske produkcije, s čimer bi Netflix in Warner Bros. poskušala racionalizirati stroške. To bi lahko povzročilo odpor v hollywoodskih ustvarjalnih krogih in sindikatih.

Potrošniki bi posledice prevzema lahko občutili v obliki višjih naročnin, saj se bo Netflix kot močan globalni ponudnik verjetno cenovno prilagodil navzgor. Obenem bi lahko HBO Max izgubil svojo avtonomijo ali pa postal nepomemben del širše Netflixove ponudbe.

Skupni vpliv prevzema pomeni velik strateški premik moči v zabavni industriji, ki bi lahko temeljito preoblikoval Hollywood, trg pretočnih vsebin in navade gledalcev po svetu.