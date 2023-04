Netrajnostna podjetja za vlagatelje manj zanimiva

V nadaljevanju preberite:

NLB tako kot številna druga slovenska podjetja od leta 2020 objavlja trajnostna poročila, že prej pa od leta 2012 poročila družbene in okoljske politike. A letos so za deležnike v tej banki pripravili še spletno predstavitev. Kot družba z razpršenimi lastniki z vsega sveta so namreč želeli vlagateljem in drugim deležnikom tudi na tem področju zagotoviti relevantne informacije. Ti temu namenjajo vse več pozornosti, zaostruje pa se tudi regulacija.