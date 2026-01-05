Mercator prodal bencinske črpalke Maxen

Mercator je prodal 21 samopostrežnih bencinskih servisov Maxen, ki so v lasti družbe M-energija, so potrdili v slovenski trgovski družbi. Kupec je podjetje Sunqar Resourcess FZ-LLC iz Združenih arabskih emiratov. Kolikšna je kupnina, za zdaj ni znano.

Kot smo v Delu razkrili oktobra, se je po zaprtju trgovin z izdelki za dom M Tehnika ter prodaji proizvajalca prelivov in sirupov Mercator-Emba, najboljši sosed odločil prodati še mrežo samopostrežnih bencinskih servisov Maxen, ki so v lasti njegove hčerinske družbe M-energija. To so avtomatizirani bencinski servisi brez osebja, ki so razpršeni po vsej Sloveniji, največ pa po Dolenjskem in severovzhodnem delu države.

Gre za dejavnost, ki je v strategiji Mercatorja opredeljena kot nestrateška. »Prodaja M Energije, ki je v poslovanju Mercatorja predstavljala nekaj manj kot odstotek celotnih prihodkov, sledi strategiji osredotočanja Mercatorja in Fortenova grupe na osnovno dejavnost,« so sporočili iz Mercatorja.

Prodajalec naftnih derivatov

Na spletni strani družbe Sunqar Resources FZ-LLC je mogoče prebrati, da se ukvarja z veleprodajo naftnih derivatov, vključno z utekočinjenim naftnim plinom in premogom. Navajajo, da sodelujejo z vodilnimi trgovci in proizvajalci ter zagotavljajo zanesljive in kakovostne dobave na trge vzhodne Evrope, baltske regije in srednje Azije, vključno z Moldavijo, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, Poljsko, Latvijo, Litvo, Kirgizistanom, Tadžikistanom in drugimi.

Podjetje En Plus je prvi samopostrežni bencinski servis v Sloveniji odprlo leta 2006. Mercator je to predhodnico M-energije kupil leta 2011, ko je slovenskega trgovca vodil sedanji šef Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak, ki se je takrat zaradi tega nakupa umaknil iz nadzornega sveta Petrola. Mercator je posel takrat utemeljeval z dopolnilno trgovsko dejavnostjo.

Poslovanje z izgubo

Prihodki od prodaje M-energije so se sicer do leta 2018 povečevali, nato v letih 2019 in 2020 občutno upadli in potem spet počasi rasli, vendar je M-energija večino let poslovala z izgubo. Tudi v zadnjih treh letih. V letu 2024 je imelo podjetje dobrih 13 milijonov evrov prihodkov in 709.000 evrov izgube. Rast nabavne vrednosti blaga kaže na krčenje marže, saj je bilo podjetje prisiljeno naftne derivate kupovati na trgu. V Sloveniji sicer že od junija lani velja regulacija cen naftnih derivatov na vseh bencinskih servisih, tako ob ob avtocestah kot izven njih, čemur trgovci že ves čas nasprotujejo.