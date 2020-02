Neuradno: SDH in York dogovorjena glede odkupa Save

Ljubljana – Slovenski državni holding (SDH) se je s skladom York Global Finance menda dogovoril za odkup njegovega deleža v Savi in terjatev do te družbe, je mogoče izvedeti neuradno. Danes in jutri naj bi tako skupščini Hotelov Bernardin in Save Turizma, predvidoma potrdili pripojitev portoroških hotelov. Potem ko je vlada ta mesec le potrdila načrt oblikovanja slovenskega turističnega holdinga, je SDH dobil odobrena sredstva za prevzem Save. Tako se je po naših neuradnih informacijah menda s skladom York dogovoril za odkup njegovega 42-odstotnega deleža v Savi in okoli deset milijonov evrov terjatev do kranjske družbe. ...