Neusmiljena preobrazba banke Citigroup pod vodstvom Jane Fraser

Izvršna direktorica Citigroupa Jane Fraser je maja na sedežu banke na Manhattnu polna optimizma nagovorila delničarje. V preteklih dvanajstih mesecih je Citi, nekoč ena najuglednejših institucij na Wall Streetu, končno znova dosegel tržno vrednost, kakršno je nazadnje imel pred finančno krizo leta 2008, pri čemer so delnice banke po donosnosti prehitele delnice tekmecev, kot sta JP Morgan in Bank of America. »Predelali smo motor,« je dejala Fraserjeva. »Zdaj vam bomo pokazali, česa je sposoben.« Izvršna direktorica škotskega rodu je temeljito reorganizirala 214 let staro banko. Prodala je del njenega premoženja, ukinila več deset tisoč delovnih mest, zaposlila nekaj spornih novih kadrov in obenem negovala odnose z administracijo Donalda Trumpa. Nekatere zaposlene skrbi vse bolj agresivna ...