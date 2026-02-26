Nevarnosti prezgodnje avtomatizacije

Brez premišljenega zaporedja lahko države na koncu izvažajo surove podatke in uvažajo algoritme, platforme in sisteme upravljanja, zasnovane drugje.

Prevladujoče mnenje o umetni inteligenci je, da je treba hitro ukrepati, sicer boš zaostal. Vlade so pozvane, naj hitro sprejmejo to tehnologijo, jo agresivno širijo in le malo regulirajo, kot da bi bila hitrost sama po sebi razvojna strategija. Ta predpostavka je napačna in nevarna. V resnici je glavno tveganje za mnoga razvijajoča se gospodarstva prezgodnje sprejetje umetne inteligence, preden imajo digitalno infrastrukturo, institucionalne zmogljivosti, mehanizme za absorpcijo na trgu dela in proizvodne zmogljivosti, potrebne za zagotovitev, da avtomatizacija prinese široko zasnovane koristi. To tveganje imenujem prezgodnja avtomatizacija in odraža pojav, ki ga je Dani Rodrik opisal kot prezgodnjo deindustrializacijo: upadanje zaposlenosti v proizvodnji v državah v razvoju, preden so ...