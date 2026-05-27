Včasih je potencialni kupec odprl brskalnik, vanj vpisal različne ključne besedne zveze in pregledal rezultate, ki mu jih je ponudil iskalnik. Kliknil je na nekaj ponujenih strani, med seboj primerjal ponudnike in nato stopil v stik z izbranimi.

Danes je drugače.

Odločevalec, ki »že ve«

Nakupna pot B2B-odločevalca je danes videti čisto drugače. Namesto da bi v brskalnik vpisal ključno besedo in pregledal deset rezultatov, danes posameznik vedno pogosteje odpre ChatGPT, Perplexity, Gemini ali katero od sorodnih orodij in postavi neposredno vprašanje: »Iščemo rešitev za avtomatizacijo obvladovanja zalog za podjetje z 200 zaposlenimi v predelovalni industriji. Kateri ponudniki so relevantni za srednje velika podjetja v srednji Evropi?«

Izbrani UI-klepetalnik odgovori v nekaj sekundah. Z imeni. Z opisom prednosti posameznih rešitev. Včasih z neposredno primerjavo. Odločevalec tako pridobi dragocene informacije hitro in z veliko manj truda. Predvsem pa brez klika in brez obiska (vaše) spletne strani.

To je za B2B-podjetja tektonski premik. Ne zato, ker bi klasični kanali čez noč izginili, ampak zato, ker se prvi filter zaupanja premika drugam. Če podjetje ni prisotno v odgovorih UI, posla ne izgubi na koncu prodajnega procesa, temveč še preden izve, da je potencial za sodelovanje sploh obstajal.

Nova realnost B2B-nakupovanja: kupec pride bolj pripravljen, a manj viden

V B2B-prodaji že dolgo vemo, da odločevalci velik del nakupne poti opravijo sami. Raziskujejo, primerjajo, preverjajo reference, berejo vsebine in se šele sorazmerno pozno vključijo v pogovor s prodajo. Z razvojem orodij UI se je ta samostojni del nakupne poti še okrepil.

To pomeni, da UI-klepetalniki niso samo še en kanal, temveč postajajo plast med podjetjem in kupcem.

V preteklosti je bil cilj marketinških ekip precej jasen: postaviti svojo spletno stran visoko med Googlove zadetke in tako pridobiti klik na spletno stran, kjer potencialnemu partnerju z informacijami pomagamo, da se odloči za naročilo produkta oz. storitve. Danes lahko B2B-odločevalec dobi dovolj informacij že v samem odgovoru UI.

Posledično se marketinškim ekipam po vsem svetu odpira povsem novo in do zdaj neznano vprašanje: kako biti prisoten v okolju, kjer uporabnik ne išče več samo povezav, ampak pričakuje odgovor?

FOTO: Sleek Marketing Agency

Težava ni samo v vidnosti, ampak tudi v interpretaciji

Številna podjetja verjamejo, da je njihova digitalna prisotnost urejena, če imajo spletno stran, blog in LinkedIn profil. Vendar UI-modeli informacij ne berejo kot ljudje. Generativni sistemi iz različnih virov sestavljajo mozaik o tem, kdo ste, kaj delate in za koga ste relevantni, pri tem pa iščejo vzorce, konsistentnost in zunanje potrditve. Klasični SEO, osredotočen na ključne besede in tehnično optimizacijo, ne zadošča več. Vsebina danes ne tekmuje več zgolj za klik, ampak za to, da postane vir, ki ga UI prepozna kot verodostojnega za vključitev v svoj odgovor.

Zakaj klasičen SEO ni več dovolj?

Klasična optimizacija spletnih strani se je dolgo osredotočala predvsem na tehnično brezhibnost, ključne besede in grajenje povratnih povezav z namenom višje uvrstitve v iskalnikih. Vse to ima še vedno svojo vlogo, vendar UI-iskanje deluje drugače. Uporabnik namreč ne prejme več le seznama povezav, temveč povzetek, razlago ali neposredno priporočilo. Vsebina zato ne tekmuje več zgolj za klik, ampak za to, da postane vir, ki ga UI prepozna kot verodostojnega in jasnega za vključitev v svoj odgovor.

Prisotnost ključne besede v članku tako ne zadošča več. Ključno je, ali vsebina jasno odgovori na vprašanje, razloži širši kontekst, dokazuje strokovnost podjetja in je napisana tako, da jo zlahka razume človek ter hkrati pravilno interpretira UI. Podjetja, ki bodo vsebine ustvarjala zgolj zaradi rednega objavljanja, bodo vse težje gradila avtoriteto v okolju, kjer UI primarno išče jasnost, specializacijo in konsistentnost.

Podatki so simbolični FOTO: Sleek Marketing Agency

Tri ključne spremembe v B2B vsebinski strategiji

Da bi podjetje postalo »UI-vidno«, mora vsebinski pristop transformirati na treh ravneh:

Od ključnih besed k vprašanjem. B2B-odločevalec ne išče več le fraze »CRM implementacija«, temveč sprašuje: »Kako izbrati CRM za prodajno ekipo s kompleksnim prodajnim ciklom?« Vsebina mora izhajati iz realnih izzivov, ne le iz SEO-analize.

Strokovna globina namesto generičnosti. Orodja UI lažje prepoznajo relevantnost tam, kjer podjetje jasno dokaže svoje razumevanje industrije, specifičnih tveganj in kriterijev izbire.

Ekosistemska konsistentnost. Če spletna stran govori eno, LinkedIn drugo, PR-članki pa tretje, nastane komunikacijski šum, ki UI-modelom onemogoča pravilno interpretacijo. Digitalna prisotnost mora postati povezan ekosistem vsebin.

GEO kot odgovor na novo nakupno pot

Tu nastopi GEO (Generative Engine Optimization) – pristop k optimizaciji digitalne prisotnosti za generativne iskalnike. Njegov cilj ni nadomestiti SEO, ampak ga nadgraditi, da strukturo informacij in signale zaupanja lažje razumejo tako uporabniki kot UI-sistemi.

Predstavljajmo si direktorja, ki išče partnerja za digitalno rast na evropskem trgu in vpraša UI-klepetalnik: »Katera marketinška agencija v regiji ima izkušnje z B2B lead generation in UI marketingom?« UI bo odgovor sestavil iz razpoložljivih signalov. Kdo o tem govori na dovolj konkreten način? Kdo ima reference, PR-članke in strukturirane informacije? Če podjetje teh signalov nima, v odgovorih UI ne obstaja.

V Sleek Marketing Agency podjetjem pomagajo skozi celoten GEO-proces: od analize, kako jih UI trenutno vidi in kje nastajajo vrzeli v pozicioniranju, do izvedbe vsebinskega ekosistema, strukturiranja znanja in gradnje digitalne avtoritete. Direktorica agencije pri tem opozarja, da UI ni odstranil potrebe po marketingu, je le povečal zahtevo po jasnosti.

»Nakupna pot B2B se ne začne več pri vprašanju, ali vas poslovni odjemalec najde na Googlu, ampak ali vas UI sploh prepozna kot del odgovora. Cilj GEO-strategije namreč ni 'prelisičiti' algoritme, temveč poskrbeti, da vašo strokovnost razumejo tisti, ki danes oblikujejo prvi izbor: orodja UI in odločevalci, ki jih uporabljajo.«

Naročnik oglasne vsebine je Sleek Marketing Agency