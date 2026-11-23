Ko govorimo o umetni inteligenci, je največkrat v ospredju računalniška moč: najzmogljivejši procesorji, ogromni podatkovni centri in vse kompleksnejši jezikovni modeli. Toda tudi najzmogljivejši čip za umetno inteligenco naleti na nevidno oviro, če podatki do njega ne prispejo pravočasno. Strokovnjaki temu pravijo »pomnilniški zid«. Trenutno je to najbolj zanimiva meja v celotnem tehnološkem sektorju. Zasnova tega pojava je preprosta: visokozmogljivi procesor brez ustreznega pomnilnika je kot dirkalnik formule ena v mestnem prometu. Teoretično izjemno hiter, v praksi pa večino časa v prometnem zastoju. Nič čudnega torej, da je pomnilnik v le nekaj četrtletjih iz običajne komponente postal eden ključnih strateških elementov obdobja umetne inteligence.

Tri vrste pomnilnika, eno ozko grlo

Da bi razumeli razsežnost izziva, si velja na kratko ogledati tehnologijo. Na trgu doslej prevladujejo tri vrste pomnilnika. Pomnilnik NAND, znan tudi kot bliskovni pomnilnik, je poceni in podatke ohrani tudi brez napajanja, vendar je za neposredno obdelavo podatkov prepočasen. Klasični pomnilnik DRAM v računalnikih in strežnikih opravlja vlogo prilagodljivega kratkoročnega pomnilnika. Najhitrejši, a tudi najdražji je pomnilnik SRAM, ki je vgrajen neposredno v procesorski čip. Vse tri vrste imajo še naprej pomembno vlogo, vendar same ne zadoščajo zahtevam sodobnih modelov umetne inteligence. Odgovor industrije je pomnilnik z veliko pasovno širino oziroma HBM. Tehnično gledano ne gre za povsem novo vrsto pomnilnika, saj so tudi tu uporabljeni čipi DRAM. Novost je njihova razporeditev: več plasti najsodobnejših čipov DRAM je zloženih druga na drugo s tisoče izjemno tankih povezav, nameščenih tik ob pospeševalniku umetne inteligence. Poenostavljeno povedano, čip deluje v treh dimenzijah.

Če nadaljujemo primerjavo, se ozka podeželska cesta spremeni v podatkovno avtocesto s 16 pasovi. Le tako je mogoče med učenjem modela umetne inteligence v delčkih sekunde vzporedno obdelati milijarde parametrov.

Omejena ponudba, hitro rastoče cene

Tridimenzionalna zasnova pomnilnika je v zadnjih četrtletjih sprožila izrazite spremembe na trgu. Proizvodnja pomnilnika HBM je namreč zelo zahtevna in zahteva bistveno več proizvodnih zmogljivosti kot izdelava običajnega pomnilnika DRAM. Da bi zadostili ogromnemu povpraševanju podatkovnih centrov za umetno inteligenco, so proizvajalci del zmogljivosti, namenjenih običajnemu pomnilniku DRAM in NAND, preusmerili v proizvodnjo HBM.

Posledica je klasičen ponudbeni šok: povpraševanje po zmogljivem pomnilniku skokovito narašča, običajnega pomnilnika pa je vse manj. Cene rastejo v vseh segmentih, marže proizvajalcev pa se po strmem padcu znova hitro izboljšujejo. To je dobra novica za proizvajalce in njihove delničarje, precej manj pa za kupce prenosnih računalnikov in pametnih telefonov.

Visokotehnološki trg v rokah peščice ponudnikov

Dogajanje na trgu ni zgolj kratkoročno nihanje. Razkriva, kako močno je ustvarjanje vrednosti skoncentrirano v tehnološkem vrhu. Pomnilnika HBM ni mogoče razviti čez noč. Zanj so potrebna desetletja izkušenj z raziskavami materialov, več milijard evrov vlaganj v čiste prostore ter izjemno zahtevni postopki sestavljanja in povezovanja čipov.

Trg, ki je na prvi pogled videti kot množična proizvodnja z zamenljivimi izdelki, se je v najnaprednejšem segmentu razvil v visokotehnološko panogo z visokimi vstopnimi ovirami. Potrebno znanje in vertikalno povezano proizvodnjo trenutno obvladuje le peščica svetovnih podjetij, večinoma iz Azije.

Največji učinek se skriva v ozkih grlih

Za nas kot vlagatelje to potrjuje eno od osrednjih osnovnih pravil v tehnološkem sektorju: največji vzvodni učinek ne nastane v središču pozornosti končnih izdelkov, temveč na kritičnih ozkih grlih dobavne verige. Tam, kjer ponudba in povpraševanje reagirata še posebej občutljivo. Pomnilniški čipi so dolga leta veljali za ciklično masovno blago z zamenljivimi ponudniki. Kompleksnost HBM je to zgodbo temeljito spremenila. Kdor natančno opazuje in analizira vrednostno verigo, vidi za površinskim hrupom trgov – in se lahko pravočasno odzove.

Umetna inteligenca temelji tudi na fizični infrastrukturi

Ključno sporočilo pa sega onkraj finančnih trgov: umetna inteligenca niso le programska oprema, algoritmi in modeli, temveč tudi izjemno kompleksna fizična infrastruktura. Napredek, o katerem beremo vsak dan, omogočajo tudi pomnilniške rešitve, ki umetni inteligenci zagotovijo podatke ob pravem času.

Kdor želi razumeti prihodnost umetne inteligence, mora zato pogledati tudi, kje in kako nastaja, vse do čipov, ki jih sami nikoli ne vidimo. Prav ta vidik združujemo z odgovornim pristopom k naložbenim priložnostim, ki jih prinaša razvoj umetne inteligence.