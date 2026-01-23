Newmont je vroča delnica

Po kratkem popravku cen v oktobru cena zlata nadaljuje svojo vztrajno rast. 23. januarja 2026 se z njim trguje na novi zgodovinski ravni, okoli 4900 dolarjev za unčo. Dodatno podporo cenam dajejo pomisleki glede neodvisnosti ameriške centralne banke, pridružujejo se jim močni prilivi v ETF in stalni nakupi centralnih bank. Pomemben pozitiven dejavnik ostajajo tudi vztrajni fiskalni primanjkljaji ZDA. Visoke cene zlata so se preslikale v visoko rast delnic rudarskih družb, predvsem tistih s fokusom na zlato, srebro in baker. Eden izmed teh je ameriški Newmont.

Newmont je največji proizvajalec zlata na svetu. V zadnjih letih je svoj portfelj razširil s tremi prevzemi. Leta 2019 je prevzel konkurenčnega proizvajalca zlata Goldcorp, kjer so izboljšali učinkovitost rudnikov, s čimer je imel Goldcorp težave. Prav tako leta 2019 je Newmont združil svoje ključne projekte v Nevadi z Barrick Goldom. Skupno podjetje nosi ime Nevada Gold Mines. Operater je Barrick Gold. Newmont ima v skupnem podjetju 38,5-odstotni delež. Zaradi bližine rudnikov so se stroški poslovanja znižali. Leta 2023 je Newmont prevzel še avstralskega proizvajalca zlata Newcrest.

delnica newmont zlato Foto Zx/tt Igd

Newmont naj bi po napovedih uprave povečal prodajo zlata iz ključnih rudnikov. Do leta 2029 naj bi ta dosegla približno 6,4 milijona unč – leta 2024 je znašala okoli 5,5 milijona unč, lani okoli 5,9 milijona unč. Leta 2025 so menda okoli 87 odstotkov celotnih prihodkov ustvarili iz prodaje zlata, približno deset odstotkov iz prodaje bakra, preostalo pa iz prodaje srebra, svinca in cinka.

Rast temelji na večji proizvodnji zlata. Ključni prispevek prihaja iz 38,5-odstotnega in 40-odstotnega deleža v skupnih podjetjih Nevada Gold Mines in Pueblo Viejo z družbo Barrick. Pomembno vlogo imajo tudi rudniki Lihir, Tanami in Boddington. V okviru integracije prevzema Newcresta je Newmont prodal več manjših in stroškovno manj učinkovitih rudnikov. Ti so leta 2024 predstavljali približno 20 odstotkov celotne proizvodnje. Poleg zlata družba proizvaja tudi pomembne količine bakra, srebra, cinka in svinca, ki nastajajo kot stranski produkti pri rudarjenju zlata. Njegovi resursi (zaloge oz. rezerve) zlata mu omogočajo proizvodnjo za približno 22 let. Razpolaga tudi z obsežnimi zalogami stranskih kovin.

Foto Foto: Sava Infond

Celovito gledano je družba približno na sredini stroškovne krivulje. To pomeni večjo izpostavljenost padcem cen zlata v primerjavi z nizkocenovnimi konkurenti. Stroškovna učinkovitost se bo zaradi boljšega portfelja postopoma izboljševala, ima pa tudi zelo dober nabor razvojnih projektov (Avstralija, Gana, Argentina). Poslovanje družbe Newmont je razpršeno čez štiri celine, kar povečuje operativno kompleksnost in hkrati otežuje učinkovito upravljanje sredstev.

Upravičeno je opozorilo, da se je vrednost delnice podjetja Newmont v zadnjih dveh letih povišala za 185 odstotkov, zlata skoraj 130 odstotkov. Cena zlata je močno odvisna od vedenja vlagateljev. Ti pogosto delujejo čredno, kar lahko povzroča izrazita nihanja cen. Pospešek pri gibanju običajno signalizira zadnjo fazo trenda. Po tako visoki rasti je treba biti previden pri naložbah v plemenite kovine in delniške naložbe, povezane z njimi. Vrednotenja rudarskih podjetij plemenitih kovin so se občutno povišala, s tem pa tudi tveganje za večje padce. Trenutno vrednotenje Newmonta na borzi odraža pričakovano dolgoročno ceno zlata pri nekaj več kot 4200 dolarjih za unčo, kar je zelo optimistično.