Neznanke in tveganja na trgu proizvajalcev avtomobilov

V nadaljevanju preberite:

Panoga proizvodnje avtomobilov velja za razvito in ne kaže dvomestnih številk o rasti. Segment proizvodnje električnih avtomobilov po drugi strani velja za disruptiven in hitro rastoč segment. Kitajska velja za najpomembnejši trg novih vozil in v zadnjih letih je mogoče opaziti kitajsko željo po preoblikovanju avtomobilskega sektorja, ki bi ga poganjala elektrika. Kakšno bo povpraševanje po električnih vozilih na Kitajskem in kdo je najbolje pozicioniran kitajski proizvajalec?