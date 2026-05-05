Ni je boljše spodbude za vojaške inovacije, kot je vojna

Ukrajinska obrambna podjetja izdelujejo novo orožje veliko hitreje in ceneje kot večina zahodnih podjetij.

Ratel H ni ravno dirkalnik, niti ni kaj prida na pogled. Nerodno šestkolesno vozilo, ki je v osnovi električni motor z baterijami in nakladalno ploskvijo na vrhu, se lahko premika s hitrostjo največ 8 kilometrov na uro. Spominja na prevelik nakladalni voziček. A kljub temu je zmožen pravih malih čudežev. Neustrašno ropota čez grbinast teren, nato pa zavre, ko nad sabo zazna nevarnost. V zrak izstreli mrežo in sovražni brezpilotni letalnik strmoglavi na tla. Proizvajalec, podjetje Ratel Robotics, je pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2022 zagotavljal ulično razsvetljavo, odtlej pa se je preoblikoval v enega vodilnih ukrajinskih proizvajalcev brezpilotnih kopenskih vozil (UGV). Kot pravi ustanovitelj podjetja Taras Ostapčuk v montažnem obratu na obrobju Kijeva, nov model, ki ga danes ...