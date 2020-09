Nicolai Tangen bo delal za Norvežane

Za štiriinpetdesetletnega Norvežana Nicolaia Tangena je bil letošnji 1. september prvi dan na novem delovnem mestu: iz zanj zelo uspešnega in donosnega sveta hedge skladov je prestopil v družbo NBIM, ki upravlja velikanski norveški državni pokojninski sklad, največji te vrste na svetu.Prehod med javne uslužbence je »veterana hedge skladov« stal najmanj milijardo dolarjev lastnega premoženja, je poročala tiskovna agencija Reuters.Norvežani so marca izvedeli, da bo Tangen stopil na čelo Norges Bank Investment Management (NBIM) – njegov mandat traja pet let. Državni pokojninski sklad, ki ga upravlja družba, polnijo prilivi iz ...