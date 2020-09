Nikola, obtožbe in borzni vrtiljak

Badger je ime bodočega električnega poltovornjaka ameriškega proizvajalca Nikola. Foto Nikola

Ameriška družba Nikola, ki je v zadnjem letu postala znana po svojih velikih načrtih na področju alternativno gnanih tovornjakov, se je znašla pod obtožbami, da za njenimi načrti ni prave vsebine, ob čemer so močno padale njene delnice, Nikola utegne to resnico dokazovala na sodišču.Podjetje je v preteklih mesecih doseglo zavidljivo vrednost na borzi, čeprav se na izdelavo alternativno gnanih tovornjakov šele pripravlja, nedavno so sklenili tudi sodelovanje z velikim ameriškim proizvajalcem avtomobilom. Zadnje dni tedna pa je vrednost njihovih delnic začela močno upadati in sicer po tem, ko je finančna družba Hindenburg Nikolo v svojem poročilu preprosto obtožila, da je vse skupaj na temo teh električnih tovornjakov goljufija. Družba, ki se sicer ukvarja s kratko ali short selling prodajo, ki vključuje pričakovanje o zmanjšanju vrednosti finančnega sredstva, naj bi zapisala, da je Nikola dajala napačne navedbe o posedovanju lastne tehnike, da bi pridobila partnerstva z večjimi proizvajalci.Pri Nikoli so na to odgovorili, da gre za nameren udarec z namenom ustvarjanja zaslužka na borzi, da ne gre za nikakršno raziskavo in da razmišljajo o tožbi. Navedbe družbe Hindenburg, ki je na to ogovorila, da se tožbe veseli, so potrdila še nekatera druga tovrstna imena, ki se ukvarjajo s prodajo na kratko, kot Muddy Waters in Citron Research. Delnice družbe Nikola so v sredo padle za 16, v četrtek za 11 in v petek za 14 odstotkov. To se je vse zgodilo po sredini 40-odstotni rast, ki je sledila objavi sodelovanja z General Motorsom, ki naj bi še naprej verjel v Nikolo.Kot smo že pisali, je Nikola ameriška družba ustanoviteljaki si želi očitno ponoviti uspeh Tesle, tudi ime ima po slavnem izumitelju iz Gospića. Električni pogon bi uvedli v tovornjake, pri tistih za večje razdalje bi zaradi zahtev po nosilnosti zadevo reševali tako, da bi imeli namesto orjaških baterij sistem gorivnih celic in vodika. Pred meseci so napovedali še poltovornjak z imenom badger in tudi tam bi imeli možnost pogona na baterije ali na vodik. Čeravno niso izdelali še nobenega vozila, je velika ameriška pivovarska družba Anheuser Busch pri Nikoli vnaprej naročila 800 vozil, sodelovali naj bi z italijanskim proizvajalcem tovornjakov Ivecom, proizvodnjo načrtujejo prihodnje leto, in sicer naj bi tovarno poleg v ZDA imeli tudi v Nemčiji.