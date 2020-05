Nissan bo zaprl tovarno v Barceloni

Protesti delavcev pred Nissanovo tovarno v Barceloni, kjer je bilo doslej zaposlenih 3000 ljudi. FOTO: AFP

Kot se je v španskih medijih že napovedovalo, bo Nissan v okviru prestrukturiranja svojih svetovnih operacij delovno silo precej zmanjšal, del tega pa bo tudi zaprtje njihove tovarne v Barceloni, ki je poleg tiste v Veliki Britaniji njihovo edino proizvodno središče v tem delu sveta.Po poročanju agencije AFP Španija takšno odločitev močno obžaluje, navajajo besede zunanje ministrice, ki je dodala, da je španska vlada storila vse, da bi tovarna delala naprej, a se je Nissan kljub temu odločil, da zapušča Španijo in Evropo. Španija ima sicer eno najmočnejših avtomobilskih industrij v Evropski uniji, predstavlja deset odstotkov domačega bruto proizvoda, pri tem je pred njo le Nemčija. Po navedbah domačih sindikatov naj bi zaprtje tovarna v Barceloni posredno prizadelo 25 tisoč delovnih mest.V tej Nissanovi tovarni izdelujejo model poltovornjaka nissan navara in električni kombi e-NV200, njene proizvodne zmogljivosti pa naj bi bile po poročanju agencije Reuters relativno slabo zasedene.Španska vlada je sicer poudarila, da bodo stroški zaprtja za Nissan (približno 1 milijarda evrov) večji od sredstev, ki bi jih bilo v tovarno potrebno vložiti, da bi delovala še naprej. Zdaj si bodo prizadevali najti druge rešitve, morda tudi novega lastnika.V Nissanu so sicer objavili, da so imeli v poslovnem letu, ki se je končalo 31. marca, prvo izgubo po 11 letih, njihove poslovne težave so bile prisotne že pred sedanjo koronakrizo, ta pa je vse skupaj še pospešila. Svetovno proizvodnjo bodo zmanjšali za petino, s čimer naj bi stroške zmanjšali za 300 milijard jenov (2,5 milijarde evrov).