Nizozemci kupujejo IMP Klimo

Godovič – Lindab in Orange Climate sta po skrbnem pregledu IMP Klime dosegla predhodni dogovor, ki pa ga je treba še zapečatiti s podpisom pogodbe. Orange je nizozemsko družinsko podjetje, morebitna prodaja pa bi pomenila olajšanje za več kot 200 zaposlenih.IMP Klima je bila do leta 2015 v lasti skupine Hidria. Zaradi prezadolženosti in slabega poslovanja IMP Klime je Hidria podjetje in hčerinske družbe na Balkanu prodala multinacionalki Lindab. Ta je poskušala podjetje prestrukturirati, vendar pri tem ni bila uspešna. Letos so se zato odločili, da IMP Klimo pošljejo v likvidacijo. Zaprtje obratov bi prizadelo 226 zaposlenih, ...