NKBM kmalu v prevzem Abanke

Ljubljana – Madžarskemu prevzemu SKB banke bi lahko že v kratkem sledil prevzem Abanke. Evropska centralna banka (ECB) bi po naših informacijah lahko Novi KBM do konca meseca prižgala zeleno luč za nakup naše tretje največje banke.Madžarska banka OTP, ki je lani od francoske skupine Société Générale kupila 99,73 odstotka SKB banke, je včeraj objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic te slovenske banke. Za delnico ponuja 25,54 evra, iz česar je mogoče izračunati, da bo v prevzemu za SKB skupaj plačala 323 milijonov evrov. SKB banka ter družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select so del skupine OTP postale sredi ...