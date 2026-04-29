NLB bo tudi letos delila dividende

Največja slovenska banka predlaga 6,92 evra bruto dividende na delnico in ohranja možnost dodatne decembrske dividende.

NLB bo na junijski skupščini delničarjem predlagala, da se za dividende nameni 138,4 milijona evrov, kar prinaša 6,92 evra bruto dividende na delnico. Skupščina družbe bo sredi junija. Izplačilo drugega obroka napovedanih dividend pa je verjetno odvisno od cene in uspešnosti prevzema avstrijske banke Addiko. V začetku leta je uprava družbe z Blažem Brodnjakom na čelu napovedala, da bo za dividende namenila 55 odstotkov lanskega dobička, kar bi prineslo 13,84 evra bruto dividende na delnico. Toda to napoved je spremljal pogoj, da banka v tem času ne izvede pomembnejšega prevzema. NLB sicer tradicionalno dividende deli v dveh enakih obrokih, pri čemer drugo skupščino skliče konec leta. S tem lažje uravnava kapitalske zahteve, hkrati pa ohranja visoko prevzemno sposobnost, ki jo bo letos, ...