NLB gre optimistično naprej

Glede na poslovanje in ambiciozne načrte za nadaljnje širitve in inovacije do leta 2030 ostaja cena delnice na trgu atraktivna. Banka ima glede na finančna sredstva ter na stabilnost in dobičkonosnost poslovanja odprte možnosti tako za nadaljnjo organsko rast kakor tudi za rast s prevzemi.

V prvem kvartalu leta 2024 je NLB Skupina dosegla občutno rast in potrdila uspešnost svojih strategij. Finančni rezultati, izboljšana kapitalska učinkovitost in poudarek na trajnostnem razvoju kažejo na to, da je skupina pripravljena na izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja dinamično regionalno gospodarstvo.

Veliko prostora za posojila

Banka je likvidna, saj ima, ob že tako visoki dobičkonosnosti, še razmerje med posojili in depoziti pri 67,7 odstotka, kar ji daje na voljo obsežen delež razpoložljivih sredstev v primerjavi z izdanimi posojili. Na Skupini je sicer za 20,4 milijarde evrov depozitov, kar predstavlja 81 odstotkov financiranja banke NLB. Vse navedeno omogoča ambiciozno zastavljeno strategijo 2030, ki jo je vodstvo banke prejšnji teden predstavilo deležnikom.

Za letos NLB načrtuje prihodke v višini približno 1,2 milijarde evrov, pri čemer je načrtovani čisti dobiček okoli pol milijarde evrov. To pri 20 milijonih vseh delnic pomeni 25 evrov na delnico, medtem ko je cena delnice trenutno 113 evrov. Torej, banka, ki do konca desetletja napoveduje podvojitev poslovanja, je trenutno na trgu vredna manj kot pet aktualnih letnih dobičkov.

INFOGRAFIKA: Delo

Banka namerava postopoma povečevati izplačila dobička, tako v znesku kot v deležu dobička, pri čemer naj bi delež dividend iz čistega dobička v prihodnjem strateškem obdobju znašal med 50 in 60 odstotki. Letos bo NLB izplača 11 evrov dividende za delnico (v dveh izplačilih po 5,50 evra), pričakovati pa je vsaj enako v prihodnjem letu.

Visoka obrestna marža

NLB Skupina je v prvih treh mesecih leta ustvarila 140 milijonov evrov dobička po davkih, kar predstavlja 17-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Ta rast je predvsem posledica 30-odstotnega povečanja čistih obrestnih prihodkov, ki so znašali 232,2 milijona evrov, in rasti kreditnega portfelja. Kapitalska učinkovitost skupine se je povečala, pri čemer je donos na kapital po davkih dosegel 18,9 odstotka.

Vzdržna in nizka je stopnja slabih posojil oziroma negativne izpostavljenosti, ki ostaja pri 1,1 odstotka, kar kaže na preudarno upravljanje kreditnega tveganja. Bruto krediti strankam so se povečali za 133,5 milijona evrov, zabeležili pa so tudi 544,1 milijona evrov letne rasti kreditov prebivalstvu, povišanim obrestim navkljub. Te postavke se bodo z zniževanjem temeljnih obrestnih mer v prihodnje najverjetneje še krepko povišale.

Do leta 2030 NLB Skupina načrtuje nadaljnjo digitalizacijo in širitev poslovanja na trgih Jugovzhodne Evrope. Strategija vključuje utrditev vodilne pozicije v regiji s povečanjem tržnega deleža na področju hipotekarnih kreditov in potrošniškega financiranja ter postati vodilna franšiza za korporativno in investicijsko bančništvo. Skupina do konca desetletja načrtuje podvojitev svoje bilančne vsote, kjer pričakuje, da bodo prihodki banke do konca desetletja presegli dve milijardi evrov, kar bi moralo zadoščati za več kot milijardo evrov čistega dobička.

Avtor je lastnik delnic NLB.