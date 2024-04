NLB in Addiko banka s ponudbo za kreditojemalce v CHF

Nova Ljubljanska banka in Addiko bank že dlje časa pripravljata posebno ponudbo za kreditojemalce kreditov v švicarskih frankih, ki bo na voljo od danes dalje, so sporočili iz Združenja bank Slovenije (ZBS). V skladu s ponudbo imajo kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih možnost spremeniti kredit v švicarskih frankih v kredit v evrih s sklenitvijo nove pogodbe o kreditu v evrih za odplačilo kredita v švicarskih frankih.

Ponudba je namenjena kreditojemalcem kreditov v švicarskih frankih, ki so oziroma bi lahko bili upravičeni do različnih oblik socialnih pomoči in so v tej zvezi glede na povprečne mesečne dohodke na osebo v gospodinjstvu razvrščeni v 7. dohodkovni razred, ki trenutno znaša 1.051,31 evra ali nižje. Pogoj je tudi, da kreditojemalci prejemajo dohodke v evrih in imajo stalno prebivališče v državi z denarno valuto evro.

V ponudbo so vključene pogodbe o kreditih v švicarskih frankih, ki niso odpovedane in katerih krediti še niso odplačani, pogodbene stranke pa niso v osebnem stečaju ali izvršilnem postopku. Stroške sklenitve nove pogodbe o kreditu v evrih si banka in kreditojemalec delita, pri čemer pa banka ne obračuna stroškov odobritve novega kredita v evrih. Če bi bila potrebna morebitna nova cenitev premoženja za zavarovanje novega kredita v evrih, te stroške nosi kreditojemalec.

Pri preračunu obveznosti kredita v švicarskih frankih v evre se upošteva referenčni tečaj Evropske centralne banke za švicarski frank na dan 31. 12. 2014, ki je znašal 1,2024 švicarskega franka za en evro.

Če se pri novem kreditu v evrih dogovori spremenljiva obrestna mera, se namesto referenčne obrestne mere CHF libor, zdaj saron, upošteva referenčna obrestna mera Euribor ter enako obrestno obdobje in enaka obrestna marža kot pri kreditu v švicarskih frankih. Če se pri novem kreditu v evrih dogovori fiksna obrestna mera, pa se upošteva fiksna obrestna mera v ponudbi posamezne banke v času sklenitve nove pogodbe o kreditu v evrih.

Novi pogodbeni pogoji se uporabljajo od dneva sklenitve nove pogodbe o kreditu v evrih naprej.

Ponudba bo na voljo 12 mesecev, in sicer v obdobju od 8. aprila 2024 do vključno 8. aprila 2025.

Kreditojemalec, ki se bo odločil za sprejetje ponudbe, imajo leto dni časa, da do najkasneje vključno 8. aprila 2025 odda popolno vlogo banki, s katero je sklenil pogodbo o kreditu v švicarskih frankih, in vlogi priložil dokumentacijo, ki jo zahteva posamezna banka. Več informacij o ponudbi obeh bank je objavljenih na njunih spletnih straneh, še piše v sporočilu ZBS.