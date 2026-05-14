NLB išče vstop na Hrvaško, Raiffeisen vrnitev k nam

NLB zaradi nerešenega meddržavnega spora za zdaj ne more neposredno vstopiti na hrvaški trg.

Interesi bančnih ustanov v jugovzhodni Evropi oziroma na Balkanu se opazno spreminjajo. To pa povzroča tudi večje premike na posameznih trgih. Bančni trgi v nekaterih državah so sicer že dolgo lastniško konsolidirani. Postopno se zmanjšuje tudi regionalna razdeljenost med državami nekdanje Jugoslavije in državami nekdanjega vzhodnega bloka. Čeprav so bančni trgi različni, pa kar nekaj bank poskuša povezati enajst držav Balkana, razen Grčije. NLB želi s prevzemom banke Addiko povezati vse trge nekdanje Jugoslavije. Največja slovenska banka za delnico ponuja 29 evrov, kar pomeni, da bi za celotno banko odštela 565,5 milijona evrov. To je drugi poskus prevzema, tekmica pa bo tokrat banka Raiffeisen, ki bo prevzemno ponudbo objavila najpozneje v torek. Da bo ponudba NLB uspešna, jo mora ...