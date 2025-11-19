NLB izdala za 300 milijonov evrov podrejenih obveznic

NLB je izdala za 300 milijonov evrov podrejenih obveznih, katerih namen je zagotavljanje kapitalske ustreznosti. Obveznice je ponudila vlagateljem izven ZDA, je razvidno iz zapisa na portalu Seonet.

Izdane obveznice nimajo datuma zapadlosti, ampak bo glavnica izplačana, ko se bo NLB sama odločila za poplačilo. Obveznice, ki so bile vplačane po kuponski vrednosti, imajo do 26. 11. 2030 obrestno mero 6,5 odstotka letno. Nato se določi ponovno za naslednjih pet let. NLB ima tudi možnost preklicati plačilo obresti, če je to potrebno za zagotavljanje kapitalske ustreznosti. NLB je imela sicer konec septembra količnik temeljnega kapitala (Tier 1) 15,1.

NLB želi z izdajo obveznic predvsem ohraniti sposobnost za prevzeme. Največja slovenska banka ima v poslovnih načrtih navedeno, da njena zmogljivost za združitve in prevzeme znaša okoli štiri milijarde evrov tveganju prilagojene aktive. NLB bo 15. decembra izvedla tudi skupščino delničarjev in izplačala dodatnih 6,43 evra bruto dividende na delnico. Delničarjem bo tako izplačano 128,6 milijona evrov. Skupaj z junija izplačano dividendo, ki je bila v enakem znesku, bo NLB letos delničarjem izplačala 257,2 milijona evrov.

Rast bilančne vsote

NLB je v prvih treh letošnjih četrtletjih skupno ustvarila 406 milijonov evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Čisti obrestni prihodki so se medletno povečali za odstotek in po devetih mesecih poslovanja znašajo 703 milijone evrov. Čiste provizije pa so osem odstotkov večje kot v istem lanskem obdobju in znašajo 250 milijonov evrov.

Bilančna vsota NLB je konec septembra presegla 30 milijard evrov. Letos se je povečala za osem odstotkov. Med viri financiranja so se vloge strank povečale za šest odstotkov in konec septembra znašajo 23,6 milijarde evrov. Kreditni portfelj strank pa se je letos povečal za 11 odstotkov in konec septembra znaša 18,2 milijarde evrov, vključujoč slabitve.