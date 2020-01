NLB je ukrepe Banke Slovenije poslala v presojo ustavnemu sodišču

V NLB verjamejo, da bo ustavno sodišče pobudo obravnavalo prednostno, in sicer zaradi »narave in radikalnega vpliva uvedenih ukrepov na kakovost življenja slovenskega prebivalstva.« FOTO: Jože Suhadolnik

Ljubljana - NLB je »po intenzivnem spremljanju gibanja obsega kreditiranja in števila kreditnih poslov ter temeljitem premisleku« vložila pobuda za presojo ustavnosti makrobonitetnih ukrepov omejevanja kreditiranja prebivalstva, ki jih s 1. novembrom uvedla Banka Slovenije, so sporočili iz naše največje banke.V NLB verjamejo, da bo ustavno sodišče pobudo obravnavalo prednostno, in sicer zaradi »narave in radikalnega vpliva uvedenih ukrepov na kakovost življenja slovenskega prebivalstva.«V banki, ki jo vodi, ugotavljajo, da je je pričakovano in napovedano že prišlo do radikalnega učinka s praktično popolno zaustavitvijo rasti skupnega obsega posojil prebivalstvu. Še posebej pa je akutno dejstvo, da se je število posamičnih posojil in strank dramatično zmanjšalo, kar nakazuje, da je v tem trenutku bistveno manjši del populacije kreditno sposoben v poslovnih bankah tudi za povsem običajne, namenske posojilne posle.V NLB tudi težko razumejo, da so bili ukrepi uvedeni »nepredvidljivo čez noč, praktično sredi trženjskih kampanj posamičnih bank na področju potrošniških posojil in digitalne prodaje, v katere je vloženega veliko časa in denarja, njihovi učinki pa se zaradi nezmožnosti takojšnje prilagoditve kreditnega procesa preko digitalnih poti izničijo, s čimer nastane ekonomska škoda, saj se v primeru predvidenih tovrstnih ukrepov take kampanje ne bi pripravile in izvedle.«Posledično v NLB ocenjujejo, da so bili omejevalni ukrepi Banke Slovenije, ki jo vodi, uvedeni »prenagljeno in v preveč radikalni obliki ter bi jih bilo potrebno umakniti, morebitne anomalije s strani posamičnih tržnih udeležencev pa nagovoriti z ustrezno usmerjenimi posamičnimi in ne s sistemskimi ukrepi.«