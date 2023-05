NLB konec maja zapira pet poslovalnic

»Spremenjene navade bodo prav gotovo tudi v prihodnje bistveno vplivale na obisk naših poslovalnic, zato smo se na podlagi analize ključnih kriterijev, kot so rentabilnost, potencial za širitev in geografska umeščenost ter predvidenih razmer na trgu odločili, da v letu 2023 nadaljujemo optimizacijo naše poslovne mreže. Tako bodo 31. maja poslovalnice NLB Koseze, Mirna, Prevalje, Rogašovci in Trzin zadnjič odprle svoja vrata,« so sporočili iz NLB. Po podatkih spletne strani NLB imajo pred zaprtjem 78 poslovalnic.

NLB vsako leto nekoliko skrči bančno mrežo, pri odločitvi, katero poslovalnico zapreti, pa preverijo več kriterijev, število komitentov, dobičkonosnost poslovalnice, lastno mrežo v regiji, so povedali na lanskoletni investicijski konferenci. Krčenje mreže bodo še nadaljevali, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi na drugih trgih. Število poslovalnic se krči, raste pa število uporabnikov spletne banke in mobilne banke.

Udarec za lokalno skupnost

Kot smo poročali večkrat, je zaprtje pogosto udarec za lokalno skupnost, zaprtje po nekod sprejmejo zelo čustveno, denimo v Mežici. Če so v preteklosti večinoma zapirali na podeželju, na tokratnem seznamu najdemo poslovalnico v Ljubljani in Trzinu, ki velja za obrtniško občino.

Se pa obetajo nadaljnje spremembe v mreži NLB, saj je ta v postopku združitve z N banko. Večina poslovalnic N banke že deluje v prostorih NLB.