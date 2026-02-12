NLB lani ustvarila dobre pol milijarde evrov čistega dobička

Največja bančna skupina v Sloveniji namerava za dividende nameniti 55 odstotkov lanskega dobička.
Če ne bo pomembnih združitev in prevzemov, namerava NLB letos delničarjem predlagati izplačilo 55 odstotkov lanskega dobička. FOTO: Leon Vidic
NLB je lani ustvarila 503,1 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot leto pred tem in drugi zaporedni upad dobička največje slovenske bančne skupine. Zgolj v zadnjih treh mesecih leta se je dobiček skupine medletno povečal za 11 odstotkov in dosegel 97 milijonov evrov.
Iz pojasnil banke je mogoče razbrati, da je v zadnjem četrtletju nastal preobrat, ki nakazuje rast dobička v letošnjem letu po drugem zaporednem upadu, ki je predvsem posledica zniževanja obrestnih marž. Zapisali so namreč, da se je neto obrestna marža v četrtem četrtletju gibala pri dnu, čisti obrestni prihodki pa z relativno višjo rastjo obsega kreditiranja po obdobju premora znova naraščajo in se uspešno spoprijemajo z nižjimi obrestnimi merami ob znatni rasti obsega posojil.
