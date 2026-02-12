NLB lani ustvarila dobre pol milijarde evrov čistega dobička

Največja bančna skupina v Sloveniji namerava za dividende nameniti 55 odstotkov lanskega dobička.

NLB je lani ustvarila 503,1 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot leto pred tem in drugi zaporedni upad dobička največje slovenske bančne skupine. Zgolj v zadnjih treh mesecih leta se je dobiček skupine medletno povečal za 11 odstotkov in dosegel 97 milijonov evrov. Iz pojasnil banke je mogoče razbrati, da je v zadnjem četrtletju nastal preobrat, ki nakazuje rast dobička v letošnjem letu po drugem zaporednem upadu, ki je predvsem posledica zniževanja obrestnih marž. Zapisali so namreč, da se je neto obrestna marža v četrtem četrtletju gibala pri dnu, čisti obrestni prihodki pa z relativno višjo rastjo obsega kreditiranja po obdobju premora znova naraščajo in se uspešno spoprijemajo z nižjimi obrestnimi merami ob znatni rasti obsega posojil. Z večjim portfeljem do ...